Celní správa: Celníci rozkryli podvody na DPH ve stavebnictví

04.03.2026 22:31 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Daňovou trestnou činnost prověřovali liberečtí celníci Odboru pátrání Generálního ředitelství cel u podezřelých osob od roku 2024.

Celní správa: Celníci rozkryli podvody na DPH ve stavebnictví
Foto: Celní správa
Popisek: Celní správa

Ty se zvlášť závažného zločinu zkrácení daně, poplatku a podobné platby měly dopouštět tím, že od ledna 2021 do prosince 2023 neoprávněně uplatnily nárok na odpočet daně z přidané hodnoty. Způsobily tak zkrácení daňové povinnosti ve výši téměř dvaceti milionů korun. Jednalo se o nestandardní personálně propojené obchodní společnosti s rodinnými vazbami, které byly zařazeny do odběratelsko-dodavatelských řetězců. Ke krácení daně z přidané hodnoty používaly účtenky v částce do deseti tisíc korun.

Závěrečnou realizaci provedli celníci v prosinci. Při domovních prohlídkách a prohlídkách jiných prostor zajistili ze serverů velké množství elektronických dat s účetnictvím mnoha společností. Jako náhradní hodnotu za způsobnou škodu celníci zajistili nemovitost v hodnotě 11 mil. korun, téměř pět milionů korun v hotovosti, prostředky na bankovním účtu ve výši dvou milionů korun, luxusní vozidlo Mercedes-Benz GLS 600 Maybach za více než pět milionů korun a další tři vozidla v celkové hodnotě milion a půl korun.  Šest osob bylo zadrženo, v současné době je případ v šetření. 

Psali jsme:

Premiér Babiš: Chováte se úplně stejně jako za covidu
Macinkovo Rudé právo za Pavlem: Odhaleno, co v nich bylo
„Prakticky vše bylo zničeno.“ Trump k útoku na Írán
Kolaps a zdražení? Poplach kvůli Hormuzu

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Celní správa , TZ

Jaroslav Foldyna byl položen dotaz

Co myslíte tou spravedlností?

,, Pláčete nad Ukrajinou? Nad Irákem? Nad Libyí? Nad Sýrií? Nad Venezuelou? Neplačte, spravedlnost si cestu najde.“ To jste napsal. Co myslíte tou spravedlností? A myslíte, že na válce ve válce je něco spravedlivé?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Celní správa: Celníci rozkryli podvody na DPH ve stavebnictví

22:31 Celní správa: Celníci rozkryli podvody na DPH ve stavebnictví

Daňovou trestnou činnost prověřovali liberečtí celníci Odboru pátrání Generálního ředitelství cel u …