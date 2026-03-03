Celní správa: Celníci rozkryli podvody na DPH ve stavebnictví

Ty se zvlášť závažného zločinu zkrácení daně, poplatku a podobné platby měly dopouštět tím, že od ledna 2021 do prosince 2023 neoprávněně uplatnily nárok na odpočet daně z přidané hodnoty. Způsobily tak zkrácení daňové povinnosti ve výši téměř dvaceti milionů korun. Jednalo se o nestandardní personálně propojené obchodní společnosti s rodinnými vazbami, které byly zařazeny do odběratelsko-dodavatelských řetězců. Ke krácení daně z přidané hodnoty používaly účtenky v částce do deseti tisíc korun.
Závěrečnou realizaci provedli celníci v prosinci. Při domovních prohlídkách a prohlídkách jiných prostor zajistili ze serverů velké množství elektronických dat s účetnictvím mnoha společností. Jako náhradní hodnotu za způsobnou škodu celníci zajistili nemovitost v hodnotě 11 mil. korun, téměř pět milionů korun v hotovosti, prostředky na bankovním účtu ve výši dvou milionů korun, luxusní vozidlo Mercedes-Benz GLS 600 Maybach za více než pět milionů korun a další tři vozidla v celkové hodnotě milion a půl korun. Šest osob bylo zadrženo, v současné době je případ v šetření.
