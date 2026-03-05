Rajchl (PRO): Jejich drzost a faleš fakt nemá žádné hranice

05.03.2026 11:02 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k rétorickým přestřelkám s politiky opozice.

Rajchl (PRO): Jejich drzost a faleš fakt nemá žádné hranice
Foto: Repro Zákony Bohatství, YouTube
Popisek: Jindřich Rajchl

4 roky mi ti kašpaři jako kolovrátek opakují, že Rusko bezprecedentně porušilo mezinárodní právo a že Česká republika by jako malý stát měla co nejrazantněji trvat na tom, aby bylo  dodržováno a neuplatňovalo se právo silnějšího.

A najednou předvedou názorový veletoč a beze studu klidně tvrdí, že mezinárodní právo je hezká věc, ale že ho stejně nikdo moc nedodržuje, takže na něm nemůžeme zas tak moc lpět.

Jejich drzost a faleš fakt nemá žádné hranice.

Což speciálně platí pro toho komika Dvořáka - nejzbytečnějšího ministra v historii naší země.

JUDr. Jindřich Rajchl

  • PRO
  • Předseda strany Právo Respekt Odbornost
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Macinkovo Rudé právo za Pavlem: Odhaleno, co v nich bylo
Tak buď to platí, nebo ne. Rajchl rozsekl Írán a Ukrajinu
Rajchl (PRO): Jak se za vlastní peníze dobrovolně prodotovat k chudobě
Nechystám sebevraždu. Rajchl otevřel Rakušanovu Pandořinu skříňku

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Rajchl , PRO

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Porušily USA u napadení Íránu mezinárodní řád stejně jako Rusko u napadení Ukrajiny?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Ing. Patrik Nacher byl položen dotaz

Milion chvilek

Je pravda, že se nikdo nevěnuje tomu, jak přesně funguje struktura Milionu chvilek. Nemůžete se do toho pustit vy? Mimochodem sám dáváte do uvozovek, že se jedná o transparentně financované hnutí. V čem přesně podle vás spočívá ta netransparentnost? Myslíte, že získává tajně peníze třeba od preziden...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Vášeň jako dovednost Vášeň jako dovednost Spaní se psem v posteli o vás hodně vypovídáSpaní se psem v posteli o vás hodně vypovídá

Diskuse obsahuje 4 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Rajchl (PRO): Jejich drzost a faleš fakt nemá žádné hranice

11:02 Rajchl (PRO): Jejich drzost a faleš fakt nemá žádné hranice

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k rétorickým přestřelkám s politiky opozice.