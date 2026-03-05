Rajchl (PRO): Jejich drzost a faleš fakt nemá žádné hranice

4 roky mi ti kašpaři jako kolovrátek opakují, že Rusko bezprecedentně porušilo mezinárodní právo a že Česká republika by jako malý stát měla co nejrazantněji trvat na tom, aby bylo dodržováno a neuplatňovalo se právo silnějšího.
A najednou předvedou názorový veletoč a beze studu klidně tvrdí, že mezinárodní právo je hezká věc, ale že ho stejně nikdo moc nedodržuje, takže na něm nemůžeme zas tak moc lpět.
Jejich drzost a faleš fakt nemá žádné hranice.
Což speciálně platí pro toho komika Dvořáka - nejzbytečnějšího ministra v historii naší země.
JUDr. Jindřich Rajchl
