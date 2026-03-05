Fico: Fandíte válce a v Dubaji jste pokakaní. Hned chcete domů

05.03.2026 13:55 | Monitoring
autor: Naďa Borská

Slovenský premiér Robert Fico kritizoval pokrytectví „kavárenských válečníků“, kteří z pohodlí restaurací a kaváren fandí válce, ale při prvním náznaku nebezpečí na dovolené v Dubaji panikaří a žádají okamžitou státní záchranu. Slovensko i Česko zahájily rozsáhlé operace, jejichž cílem je návrat občanů ze zemí Blízkého východu zasažených válkou.

Předseda slovenské vlády Robert Fico se pustil do nespokojených turistů, kteří si stěžují na pomalou evakuaci z oblasti Blízkého východu. „Sedí v bratislavské kavárně a je chytrý. Válka – v pořádku, všechno vyhrajeme. A potom jede do Dubaje na dovolenou, přes hlavu mu přeletí jedna stíhačka a je pokakaný. A najednou píše: ‚Kdy pro mě přiletíte? Chci rychle domů.‘,“ vyjádřil se Fico posměšně.

Komentoval tak situaci, která nastala po útocích USA a Izraele na Írán a následné íránské odvetě, kdy se uzavřel vzdušný prostor nad velkou částí regionu včetně Spojených arabských emirátů (SAE), Kataru a dalších zemí. Tisíce turistů, mezi nimi stovky Čechů a Slováků, uvízly na letištích nebo v hotelích. Lidé nevěděli, jak se vrátit domů.

Část uvízlých turistů vyjadřuje nespokojenost s průběhem repatriací. Stěžují si na dlouhé čekací lhůty, omezené sloty na letištích, nutnost přesunů autobusy přes hranice nebo na to, že místa ve speciálních letech byla obsazena během několika hodin. Někteří hovoří o chaotické situaci připomínající počátek covidu a kritizují, že vlády měly jednat rychleji nebo že repatriace z Dubaje je zbytečná, protože ve městě je relativně bezpečno.

Slováci se vracejí domů

Obě středoevropské země však okamžitě zareagovaly a vypravily repatriační lety. Slovensko nasadilo stroje Leteckého útvaru ministerstva vnitra. První charterové spoje zamířily do Maskatu, který je hlavním městem Sultanátu Omán. Mnozí Slováci tam museli cestovat 14 hodin autobusem z Dubaje, protože přímé lety z SAE nebyly možné. Další lety odstartovaly z jordánských měst Ammán a Akaba. První skupiny Slováků už přistály v Bratislavě, mezi nimi i známé osobnosti. Slovenská vláda prioritně evakuovala rodiny s dětmi, matky a nemocné, letadla byla připravena a natankována, čekalo se pouze na diplomatická povolení k průletu uzavřenými zónami. Ministerstvo zahraničí uvedlo, že v oblasti je registrováno přes 5 000 Slováků.

Na čtvrtek plánovaný pátý repatriační let Slovenské republiky, který měl přepravit také občany ČR z Maskatu v Ománu, se nemohl uskutečnit. Důvodem byla snížená kapacita odbavování letadel na letišti v Maskatu. Omezení způsobily zpožděné lety a letadla čekající na cestující, kteří uvízli na hranicích mezi Ománem a SAE.

„Slovenská republika nadále intenzivně pracuje na organizaci dalších devíti repatriačních letů, které jsou ve stádiu přípravy z hlediska obsazení a zajišťování potřebných diplomatických povolení,“ ujistilo ve čtvrtek Ministerstvo zahraničních věcí SR.

Emirates každý den přepraví 615 Čechů

Ještě rozsáhlejší a koordinovanější akci připravila česká vláda pod vedením premiéra Andreje Babiše (ANO). Bezpečnostní rada státu schválila už v pondělí mimořádná opatření.

Premiér Andrej Babiš (ANO) v Poslanecké sněmovně ve čtvrtek řekl, že Česká republika dosud uskutečnila pět repatriačních letů. Do středy se vrátily stovky lidí, například čtvrtý let z Egypta přivezl 91 osob, společnost Smartwings dopravila dalších 760 Čechů. Armádní letouny se po návratu okamžitě otáčely a mířily zpět.

Letiště v Dubaji a Abú Zabí získala povolení k malému počtu letů. Společnost Emirates postupně obnovuje své lety. Aerolinka kontaktuje cestující přímo, na letiště mají jet jen ti cestující, které k tomu vyzvou. Vzdušný prostor nad SAE, Katarem a dalšími zeměmi zůstává uzavřen až do odvolání.

Největší logistickou výzvou byla Dubaj. Česká diplomacie zde intenzivně jednala o časových slotech, protože letiště povolilo jen omezený počet letů. Premiér Babiš osobně telefonoval s viceprezidentem letecké společnosti Emirates. Od čtvrtka začala tato aerolinka denně létat z Dubaje do Prahy a přepravovat až 615 registrovaných Čechů denně. Organizaci má plně v rukou český konzulát, který podle seznamu z registračního systému DROZD přiděluje místa přednostně těm, kteří necestovali přes cestovní kanceláře. Vláda zároveň diplomaticky tlačila na získání dalších slotů pro Smartwings, aby mohly vypravit více letů najednou.

 

 

Cestovní kanceláře Fischer, Exim Tours, Čedok a další řešily návrat svých klientů samostatně – převážely je autobusy z Dubaje do Ománu a vyslaly vlastní charterové lety. Česká republika tak zajistila, že se domů vrátily už stovky občanů a operace pokračuje. Ministerstvo zahraničí nepřetržitě provozuje nouzovou linku +420 222 420 222 a vyzývá lidi, aby nejezdili na letiště bez potvrzení rezervace.

 

 

Přes všechny komplikace se tak oběma zemím daří postupně dostávat své občany domů. Zatímco slovenská strana se zaměřila na rychlé nasazení vlastních letadel, česká vláda ukázala mimořádnou diplomatickou aktivitu a koordinaci s komerčními dopravci, díky čemuž se podařilo otevřít i dubajský koridor. Nespokojenost některých uvízlých turistů přetrvává, ale fakta ukazují, že bez těchto mimořádných kroků by se tisíce lidí vracely ještě mnohem déle.

