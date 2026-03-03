HZS ČR: Myslíme i na bezpečí neslyšících

Uši nás varují před nebezpečím, informují a pomáhají nám včas reagovat. V České republice žije přibližně 500 000 nedoslýchavých a neslyšících osob, které se mohou do rizikových situací dostat snáze než ostatní. Hasičský záchranný sbor České republiky proto dlouhodobě myslí i na jejich bezpečí.
Prevence a dostupné informace
V rámci preventivně výchovné činnosti (PVČ) se zaměřujeme na specifické potřeby osob se sluchovým postižením tak, aby měly plnohodnotný přístup k informacím o požární ochraně a zásadách bezpečné evakuace.
Preventivní materiály připravujeme také ve znakovém jazyce, aby byly dostupné skutečně všem. Zároveň se věnujeme osvětě v oblasti instalace autonomních hlásičů požáru, které mohou být pro neslyšící vybaveny optickou nebo vibrační signalizací.
Komunikace při mimořádných událostech
V zásahových vozidlech máme k dispozici speciální komunikační karty s piktogramy a základními větami. Ty pomáhají při evakuaci a záchraně osob, například u dopravních nehod nebo jiných mimořádných událostí.
Využíváme také aplikaci Tichá linka, která umožňuje online tlumočení do znakového jazyka. Naši příslušníci procházejí odbornou přípravou zaměřenou na komunikaci s neslyšícími osobami. Součástí je připomenutí základních principů, jako je nutnost přímého očního kontaktu, možnost odezírání, využití gest či písemné komunikace.
Možnosti přivolání pomoci
Osoby s omezenou schopností sluchu nebo vyjadřování mohou využít alternativní formy tísňové komunikace – například prostřednictvím SMS nebo aplikace Záchranka.
Evidence osob se specifickými potřebami
Podle § 38 zákona č. 320/2015 Sb. vedeme evidenci osob se specifickými potřebami, které vyžadují zvláštní způsob komunikace nebo užití specifických postupů při zásahu (typicky osoby se zdravotním postižením).
Registrace je dobrovolná a umožňuje operačním střediskům i zasahujícím jednotkám lépe se připravit na konkrétní situaci a přizpůsobit postup při mimořádné události.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.