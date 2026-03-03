Nadace ČEZ: Modernizace hasičské zbrojnice v Lochenicích

Současné moderní hasičské stanice kladou důraz na automatizaci, bezpečnost a bezobslužný provoz. Díky podpoře Nadace ČEZ se tyto principy podařilo uplatnit i v Lochenicích. Modernizovaná zbrojnice nyní poskytuje komfortní, bezpečné a rychlé prostředí pro výjezdy jednotky. Automatizace zvyšuje bezpečnost i rychlost výjezdu. Po vyhlášení poplachu se zbrojnice sama uvede do provozu – automaticky se rozsvítí vnitřní i venkovní osvětlení, spustí technologie a objekt je okamžitě připraven pro příjezd hasičů. Díky tomu je pohyb v noci i za zhoršených klimatických podmínek výrazně bezpečnější a členové jednotky se mohou soustředit na samotný zásah. Samotná modernizace zahrnuje: automatizaci provozu zbrojnice, odsávání výfukových plynů, řízení osvětlení, informační podporu výjezdů – přehled o místě události, podklady pro techniku.
Nový systém svolávání Fireport
Jedním z klíčových prvků projektu je pořízení moderního systému Fireport, který nahrazuje zastaralé SMS zprávy a spolehlivě aktivuje členy jednotky. Umožňuje také tisk výjezdových listů, automatické otevírání vrat a přispívá k zabezpečení objektu. Z prostředků Nadace ČEZ bylo pořízeno také 10 technických přileb a jeden kompletní zásahový komplet, které významně zvyšují bezpečnost hasičů při ostrých výjezdech.
„Díky podpoře Nadace ČEZ jsme mohli naši zbrojnici posunout na úroveň moderních hasičských stanic. Automatizace nám výrazně urychlila a zpřehlednila celý proces výjezdu a nový systém svolávání Fireport je obrovským krokem vpřed v oblasti spolehlivosti. Velmi si vážíme také možnosti dovybavit naše hasiče novými ochrannými prostředky – jde o investici, která přímo chrání zdraví našich členů. Tento projekt má dlouhodobý přínos nejen pro nás, ale pro všechny, kterým při zásazích pomáháme.“ upřesňuje Josef Vaňouček, velitel jednotky SDH Lochenice.
Projekt přináší prospěch široké veřejnosti v rámci Královéhradeckého kraje i celé České republiky. Jednotka je součástí plošného pokrytí kraje a běžně zasahuje u požárů, dopravních nehod, technických zásahů či událostí ohrožujících život, zdraví a majetek. V případě potřeby se zapojuje i do událostí celostátního významu, jak ukázaly mimořádné situace typu tornád nebo povodní.
SDH Lochenice
Sbor dobrovolných hasičů Lochenice působí i preventivně v oblasti požární ochrany, aktivně se věnuje práci s mládeží, podílí se na kulturním životě obce a zapojuje se do řady dalších aktivit. Členové jednotky jsou odborně a zdravotně způsobilí podle platné legislativy, pravidelně se školí a každoročně vyjíždějí k desítkám zásahů, což zajišťuje vysokou profesionalitu i připravenost.
Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje několika grantovými programy sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje s regiony. Výší rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice. Více informací ZDE.
