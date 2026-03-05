Reuters: Ukrajinci tají, jak na tom jsou

„Akutní nedostatek od konce listopadu do poloviny prosince, o kterém se dříve nemluvilo, odhaluje zranitelnost ukrajinské protivzdušné obrany, která se silně spoléhá na západní spojence, pokud jde o rakety a obranné systémy, aby odrazila časté ruské údery,“ napsala agentura Reuters s tím, že konec ruské agrese na Ukrajině je v nedohlednu, a dá se předpokládat, že ukrajinský hlad po západních zbraních a munici neoslabí.
Agentura Reuters nedokázala zjistit příčinu nedostatku, ani to, zda zpoždění byla způsobena otálením na straně USA nebo Evropy. Jeden ze zdrojů uvedl, že zahraniční partneři Ukrajiny Kyjevu sdělili, že nemají žádné dostupné zásoby, aniž by specifikoval, o které partnery se jedná. Ukrajinci tak prý v jednu chvíli neměli k dispozici než doslova jen hrstku raket vzduch–vzduch Sidewinder. Ukrajinští piloti se prý také pokusili použít rakety, které se při dřívějších misích nepodařilo odpálit. V naději, že napodruhé se je podaří použít. V některých případech byli úspěšní.
Ukrajinští piloti F-16 se spoléhali na varianty raket AIM-9 známé jako Lima a Mike, které byly vyrobeny v 70. a 80. letech. Jde sice o staré rakety, ale Ukrajincům nabídly levnou cestu, jak alespoň částečně čelit ruské bombardovací kampani. Ukrajinci by teoreticky mohli používat i jiné typy raket, které mohou stíhačky F-16 nést, jenže některé z těchto raket vyjdou na milion dolarů za kus, takž by nebylo ekonomicky udržitelné posílat proti rojům se stovkami dronů podobné rakety.
Agentura Reuters upozornila, že Ukrajinci dlouhodobě tají, jaká je jejich skutečná válečná situace. A otázka je, zda ji stávající americká válka v Íránu ještě nezhorší.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že další kolo třístranných jednání mezi USA, Ruskem a Ukrajinou nejsou na pořadu dne, protože pro americkou administrativu hraje v současné chvíli prim válka v Íránu.
„Se Spojenými státy nadále komunikujeme prakticky denně. Prozatím kvůli situaci s Íránem ještě nepřišly potřebné signály pro třístranné setkání,“ řekl ve večerním projevu. „Jakmile nám bezpečnostní situace a širší politický kontext dovolí obnovit třístrannou diplomatickou práci, bude to hotové. Ukrajina je na to připravena,“ řekl Zelenskyj. Prezidenta citoval server Kyiv Independent.
„Po našich jednáních s prezidentem Putinem v Moskvě byli propuštěni dva maďarští váleční zajatci ze Zakarpatí. Oba muži údajně mají ukrajinské i maďarské občanství a před odesláním na frontu byli násilně odvedeni. Mnoho etnických Maďarů ze Zakarpatí bylo násilně odvedeno do ukrajinské armády. Mnozí padli, mnozí jsou pohřešovaní a někteří skončili v ruském zajetí. Budeme i nadále usilovat o pomoc postiženým,“ upozornil maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó na sociální síti X.
Two Hungarian prisoners of war from Transcarpathia have been released following our talks in Moscow with President Putin. The two men reportedly hold both Ukrainian and Hungarian citizenship and had been forcibly conscripted before being sent to the front.— Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) March 4, 2026
Many ethnic Hungarians… pic.twitter.com/taG2aPEzKH
