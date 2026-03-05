Reuters: Ukrajinci tají, jak na tom jsou

05.03.2026 9:11 | Zprávy
autor: Miloš Polák

Jak jde čas, ukazuje se, že Ukrajinci, kteří již pátým rokem vzdorují ruské agresi, mají velké problémy. Agentura Reuters upozornila, že Ukrajinci zpravidla tají, jak na tom reálně jsou. Mírová jednání mezi Ukrajinou, Ruskem a Spojenými státy se zasekla. Z jednoho jediného důvodu. A z Maďarska opět zazněla ostrá kritika Ukrajiny.

Reuters: Ukrajinci tají, jak na tom jsou
Foto: Youtube
Popisek: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj promluvil k národu

Anketa

Jakou školní známkou zatím hodnotíte práci současné Babišovy vlády?

72%
16%
6%
2%
2%
2%
hlasovalo: 15150 lidí
Rusové po celou zimu ničí ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Agentura Reuters přišla s exkluzivní informací, že jedním z důvodů, proč se agresorům v této kampani tolik dařilo, je, že Ukrajinci sice měli k dispozici americké stíhačky F-16, ale neměli k dispozici munici. Trpěli velkým nedostatkem raket, bez nichž je nepopiratelná síla starších amerických strojů značně oslabena. 

„Akutní nedostatek od konce listopadu do poloviny prosince, o kterém se dříve nemluvilo, odhaluje zranitelnost ukrajinské protivzdušné obrany, která se silně spoléhá na západní spojence, pokud jde o rakety a obranné systémy, aby odrazila časté ruské údery,“ napsala agentura Reuters s tím, že konec ruské agrese na Ukrajině je v nedohlednu, a dá se předpokládat, že ukrajinský hlad po západních zbraních a munici neoslabí.

Agentura Reuters nedokázala zjistit příčinu nedostatku, ani to, zda zpoždění byla způsobena otálením na straně USA nebo Evropy. Jeden ze zdrojů uvedl, že zahraniční partneři Ukrajiny Kyjevu sdělili, že nemají žádné dostupné zásoby, aniž by specifikoval, o které partnery se jedná. Ukrajinci tak prý v jednu chvíli neměli k dispozici než doslova jen hrstku raket vzduch–vzduch Sidewinder. Ukrajinští piloti se prý také pokusili použít rakety, které se při dřívějších misích nepodařilo odpálit. V naději, že napodruhé se je podaří použít. V některých případech byli úspěšní.

Ukrajinští piloti F-16 se spoléhali na varianty raket AIM-9 známé jako Lima a Mike, které byly vyrobeny v 70. a 80. letech. Jde sice o staré rakety, ale Ukrajincům nabídly levnou cestu, jak alespoň částečně čelit ruské bombardovací kampani. Ukrajinci by teoreticky mohli používat i jiné typy raket, které mohou stíhačky F-16 nést, jenže některé z těchto raket vyjdou na milion dolarů za kus, takž by nebylo ekonomicky udržitelné posílat proti rojům se stovkami dronů podobné rakety.

Agentura Reuters upozornila, že Ukrajinci dlouhodobě tají, jaká je jejich skutečná válečná situace. A otázka je, zda ji stávající americká válka v Íránu ještě nezhorší.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že další kolo třístranných jednání mezi USA, Ruskem a Ukrajinou nejsou na pořadu dne, protože pro americkou administrativu hraje v současné chvíli prim válka v Íránu.

„Se Spojenými státy nadále komunikujeme prakticky denně. Prozatím kvůli situaci s Íránem ještě nepřišly potřebné signály pro třístranné setkání,“ řekl ve večerním projevu. „Jakmile nám bezpečnostní situace a širší politický kontext dovolí obnovit třístrannou diplomatickou práci, bude to hotové. Ukrajina je na to připravena,“ řekl Zelenskyj. Prezidenta citoval server Kyiv Independent

Anketa

Líbilo se vám, jak Macinka diskutoval na konferenci v Mnichově?

97%
2%
1%
hlasovalo: 29766 lidí
Z Maďarska ve stejné době zaznívá ostrá kritika Ukrajiny. Za násilné armádní odvody mužů ze Zakarpatí se dvojím ukrajinsko-maďarským občanstvím.

„Po našich jednáních s prezidentem Putinem v Moskvě byli propuštěni dva maďarští váleční zajatci ze Zakarpatí. Oba muži údajně mají ukrajinské i maďarské občanství a před odesláním na frontu byli násilně odvedeni. Mnoho etnických Maďarů ze Zakarpatí bylo násilně odvedeno do ukrajinské armády. Mnozí padli, mnozí jsou pohřešovaní a někteří skončili v ruském zajetí. Budeme i nadále usilovat o pomoc postiženým,“ upozornil maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó na sociální síti X.

 

 

Psali jsme:

Velvyslanec Íránu: Jsme poslední suverénní země Blízkého východu. Trump rozdmýchával demonstrace
Macinka se po sérii „vylomenin“ právě dočkal odměny
CIA a Mosad se chystají vyřešit válku s Íránem
Merz: Nepřijmeme dohodu, kterou USA vyjednají s Ruskem

 

Zdroje:

https://kyivindependent.com/trilateral-peace-talks-on-hold-zelensky-says/

https://t.co/taG2aPEzKH

https://twitter.com/FM_Szijjarto/status/2029276051705110822?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/ukraines-f-16-jets-were-starved-us-made-missiles-weeks-2026-03-05/

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

energetika , Írán , Maďarsko , Rusko , Ukrajina , USA , válka , zahraničí , x , Reuters , mír , Szijjártó , válka na Ukrajině , Zelenskyj , Kyiv Independent

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Souhlasíte s názorem, že v důsledku války USA s Íránem se zhorší bezpečnostní situace na Ukrajině?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat
Jaroslav Foldyna byl položen dotaz

Co myslíte tou spravedlností?

,, Pláčete nad Ukrajinou? Nad Irákem? Nad Libyí? Nad Sýrií? Nad Venezuelou? Neplačte, spravedlnost si cestu najde.“ To jste napsal. Co myslíte tou spravedlností? A myslíte, že na válce ve válce je něco spravedlivé?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Čas večeře významně ovlivňuje váhu, zdraví i spánekČas večeře významně ovlivňuje váhu, zdraví i spánek Vášeň jako dovednost Vášeň jako dovednost

Diskuse obsahuje 2 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Žádný strach. Válka Babiše se Seznamem zuří i po žalobě

8:00 Žádný strach. Válka Babiše se Seznamem zuří i po žalobě

Zbabělá média se tváří jako nezávislá, ale straní bývalé Fialově pětikoalici, od které dostávala běh…