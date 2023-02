Feranec (ANO): KDU-ČSL, to sociální svědomí vlády...

reklama

Děkuji, paní předsedající. Vážení členové vlády, dámy a pánové, i já navrhnu zařazení bodu, který souvisí vlastně se stavem legislativní nouze. Ten bod zní exaktně: Zrušení stavu legislativní nouze. A navrhuji to zařadit jako první bod dnešního jednání.

Vysvětlím důvody, proč tento bod. Zažili jsme tady debatu právní a tak dále, jestli to je nebo to není procesní hlasování. Takhle to dáme najisto, pokud tento bod schválíte, jeho zařazení, tak můžeme hlasovat, jestli chceme nebo nechceme zrušit stav legislativní nouze, a bude to jasně dané, bude to najisto. Proč dnes? Já nesouhlasím s tím, co tady padlo, že se tím máme zabývat až 28. 2. Protože stav legislativní nouze, který byl vyhlášený včera, už dneska vyvolává důsledky nějaké právní. Jaké důsledky? Omezil právo poslanců sociálního výboru na debatu o tomto zákoně, tím, že bylo stanovené kdy to mají projednat, do kdy. Omezil nějakým způsobem toto právo. On už dnes vyvolává právní důsledky. Takže já s tímto vyhlášením nesouhlasím, nicméně respektuji, že byl vyhlášený stav legislativní nouze. A proto, pokud byl vyhlášený, tak kdykoliv ho může Sněmovna zrušit. To skutečně nemusíme čekat do 28. 2.

Opakuji znovu, vyvolává nějaké právní důsledky a hlavně - obávám se, že strašně děsí tu veřejnost. To si myslím, že je důležité. A teď jenom ještě k těm důvodům, proč si myslím, že bychom ho měli zrušit. Já bych trošku polemizoval s tím, co říkala paní předsedkyně Sněmovny, když nám tady citovala § 99 odst. 1 jednacího řádu. Parafrázuji: Předseda Sněmovny na návrh vlády vyhlásí stav legislativní nouze. Ale ona necitovala první část této věty. A první část věty přece zní, a všichni jsme jí četli: Za mimořádných okolností, kdy jsou zásadním způsobem ohrožena základní práva a svobody občanů, nebo bezpečnost státu, anebo státu hrozí značné hospodářské škody. A potom ta věta pokračuje, vyhlásí. To jsou základní to...

A rozeberme si tu větu. Mimořádné okolnosti. Pokud byl stav vyhlášen včera, tak bych vycházel, že nějaké mimořádné okolnosti nastaly včera, předevčírem, za poslední týden. Přece nenastaly žádné mimořádné okolnosti. Přece víme, jaké byly odhady České národní banky, Ministerstva financí o inflaci za rok 2023 za leden. To se přece předpovídalo, to není nic mimořádného. Dále se ptám. Jsou ohrožena zásadním způsobem základní práva a svobody občanů? Tím, že penzisté dostanou zákonný nárok, no, asi ne. Spíš se obávám, že přijetím toho zákona je ohrožena důvěra občanů vůbec v právní stát. Přece kdybyste měli soukromou pojistnou smlouvu a nastala škodní událost, a po tomto datu vám pojišťovna řekla, ne, my budeme hradit jenom půlku, tak řeknete, že to je podvod. Ale zákon o důchodovém pojištění je jiným způsobem smlouva, společenská smlouva, kde když nastaly ty podmínky - a víme, že nastaly 31. 1. Takže určitě to není ohrožení, bezpečnost státu určitě ohrožena není. Představa, že by důchodci za těch 7 000 korun, které jim vezmete, se vyzbrojili a teď dělali demonstrace, to asi není pravda.

A v důvodové zprávě říkáte: Hrozí hospodářské škody značného rozsahu. Už to tady několikrát padlo. Plnění státu ze zákona, výplata důchodů, není hospodářská škoda. Už jednou, když jsme tady probírali, teď nevím, kterou daň, jednou z těch válečných, jak říkáte, říkal přece pan ministr Síkela, když neschválíte zákon, způsobíte hospodářskou škodu. Takhle to není přece. Tak výplata důchodů není hospodářská škoda. Pokud bychom na to přistoupili, tak potom, omezte to na půlku. Budou ještě menší škody. Skutečně kromě toho, že to je právně argumentace mimo, je to i morálně a vůči těm penzistům skutečně velmi, velmi nevhodné, velmi nevhodné.

A ještě jednu poznámku. A je paradoxní, anebo smutné, že tento návrh vzniká na MPSV, které řídí předseda KDU-ČSL, to sociální svědomí vlády. Že právě tento návrh. Protože kdy vznikla? Kdy byla uzákoněna? Kdy byl tento způsob valorizace? Nebyla to náhodou Nečasova vláda? Pokud si správně pamatuji. ODS, TOP 09, Věci veřejné. A to nebyla bůh ví jak sociální z našeho pohledu, z vašeho může být jiný. Ještě, že tam nebyla KDU, protože asi ona byla mimo Sněmovnu, asi by to nikdy nevzniklo to. Takže jenom opakuji znovu. Zamezme těm debatám, schvalme zařazení bodu a nechť se vyjádří poslanci, že to chtějí nebo nechtějí zrušit. A pokud řeknou, že to nechtějí a skutečně se to bude blížit možná ústavní většině, o to budete mít lehčí práci před tím Ústavním soudem.

Tak opakuji znovu prosba. Zařadit bod Zrušení stavu legislativní nouze a zařadit ho jako první bod dnešního jednání. Děkuji.

