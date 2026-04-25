Ferčíková Konečná (Zelení): Vláda si připravuje půdu pro převzetí moci

25.04.2026 22:01 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k oslabování demokracie

Rozklad institucí, útoky na nezávislá média a dehumanizující slovník. To vše slouží jedinému cíli: vytvoření systému, kde má hlavní slovo jen úzká skupina nejbohatších. Současná vláda si připravuje půdu pro převzetí moci a vybudování systému, který nehájí veřejný zájem, ale potřeby úzké skupiny elit, zatímco zbytek lidí trpí důsledky jejich chování.

Teď je čas se ozvat. Oslabování demokracie je totiž přímým útokem na naše společné právo rozhodovat o tom, v jakém světě chceme žít. Je čas se vzpamatovat a postavit se těmto snahám.

Mgr. Irena Ferčíková Konečná, Ph.D.

  • SZ
  • poslankyně
