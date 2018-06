Ferjenčík (Piráti): ČSSD, která podpořila návrh v prvém čtení, teď otočila o 180°

Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych stručně vystoupit k tomuto tématu.

Za prvé mě velmi překvapila informace kolegy Juříčka, že vláda přijala dnes návrh, který je vstřícnější k živnostníkům. Já jsem podrobně sledoval vývoj toho vládního zákona, tak jak byl v eKLEPu, a za celou dobu tam nebylo nic o tom, že by neplátci DPH byli vyňati z EET nebo že by vláda nějakým jiným způsobem řešila problematiku všech těchto malých živnostníků. Celou dobu vláda říkala, že chtějí vyjmout z on line režimu EET obrat 200 tis. hotovostních plateb, což, jak jsem už zmiňoval v této debatě, považujeme za zcela nedostačující, už třeba ve vztahu k farmářským trhům nebo k jiným případům drobných živnostníků. A pokud tedy vláda svůj návrh nějak výrazně nepřepsala dnes na svém jednání, což já samozřejmě nemohu tušit, jelikož jsem tam nebyl, tak tvrzení, že vládní návrh je vůči živnostníkům vstřícnější, je prostě nepravdivé.

Z toho důvodu bych poprosil především kolegy z KSČM a ČSSD, abychom tento návrh projednávali věcně. Věcně jde o to, že skupina poslanců z šesti stran navrhuje, aby neplátci DPH byli vyňati z EET. My jsme si podrobně nastudovali stanovisko vlády k návrhu a prostřednictvím mého pozměňovacího návrhu jsme odstranili legislativně technické nedostatky původní novely, aby si skutečně nikdo nemohl stěžovat na to, že návrh je nekvalitní nebo legislativně problematický. Jde tady o věcnou věc, o to, jestli chceme, aby neplátci DPH platili EET, aby na ně spadalo EET, nebo aby na ně nespadalo. My máme zato, že obrat milión korun, to znamená reálně zisk na hranici 300 tis. ročně, to znamená někde okolo 25 tis. korun měsíčně už zisku, je prostě z hlediska fungování podnikatele směšná částka. A komplexní daňový výnos je prostě marginální. Nám narostly daňové příjmy, rostou na tento rok o 100 mld. korun. Tady se bavíme možná o 1 mld., pravděpodobně ani to ne. Ale přitom každého živnostníka zatížíme stovkami až tisíci korun nákladů ať už na připojení na internet, které spousta z těchto lidí nepotřebují, mobilní kasu, kterou spousta těchto lidí vůbec nepotřebuje, celou řadou dalších nákladů, které budou muset mít bez toho, aby to státní pokladně relevantně pomohlo. A horší než náklady je byrokracie, změna systému účetnictví, všechny byrokratické překážky, co EET přináší.

Mě velmi mrzí, že ČSSD, která jako jeden muž podpořila tento návrh v prvém čtení, teď otočila o 180° a chystá se ho zamítnout. Já bych to ještě pochopil v případě, že by vláda zapracovala tento pozměňovací návrh do své komplexní novely. Já jsem celou dobu doufal, že se to stane, byl jsem ochotný i podpořit přerušení na rozpočtovém výboru, pokud by se to stalo. Ale to se reálně nestalo. Vláda trvá na tom, že EET se má vztahovat na neplátce DPH, vláda trvá na tom, že se má rozjet třetí a čtvrtá vlna, kde je EET ještě daleko spornější než třeba u restaurací, protože reálná možnost kontroly je naprosto minimální. Takže ti slušní si pořídí systémy na sledování tržeb, zatíží je to náklady a byrokracií, a ti, co chtějí podvádět, akorát i nadále budou dostávat prachy na ruku a stát nemá žádný způsob, jak to kontrolovat.

Vláda na všem tomhle trvá a tady je velmi jednoduchý návrh, který je legislativně v pořádku, vláda dala dokonce souhlasné stanovisko s tím pozměňovacím návrhem, který odstraňuje legislativně technické drobnosti. Je to prostě čistě věcná otázka, jestli ČSSD a komunisti chtějí, aby nejmenší živnostníci spadali pod EET, nebo nechtějí. OK, já se dokážu sžít s tím, že řeknou, že si to přejí a budou tady hlasovat pro zamítnutí, ale mrzí mě, že místo toho, aby na rovinu přiznali, že to jejich politika, že chtějí, aby tito nejzranitelnější živnostníci podléhali EET, tak se schovávají za vládní návrh, který toto ustanovení neobsahuje. A není v něm absolutně v rozporu. Když to bude přijato Sněmovnou teď v tomto znění, tak se tomu vláda přizpůsobí a v komplexní novele holt budou živnostníci vyňati, a to je podle mě žádoucí stav. Žádám vás, abyste to podpořili.

Díky.

Mikuláš Ferjenčík Piráti

Právě jsem se vrátil z Parlamentu.

autor: PV