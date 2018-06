Fiala (ODS): Babiš neumí sestavit vládu s důvěrou, Ministerstvo financí rozpočet

Ale vlastně se tomu nelze divit. Andrej Babiš nedokáže už osm měsíců sestavit vládu s důvěrou - a jeho vláda bez důvěry nedokáže připravit rozumný rozpočet.

Takto připravený rozpočet ukazuje neodpovědnost současné vlády, na kterou doplatí v budoucnosti všichni občané. Pro ČR je jediné štěstí, že tato vláda vládne v dobách ekonomického růstu.

Rozhazují tam, kde nemají a nešetří tam, kde by měli. Místo snižování daní a výrazných investic do infrastruktury a do vzdělání jezdí po zemi a slibují nesplnitelné. Rozpočet ale ukazuje, že nemají skutečné priority a nemají žádný program, který by České republice zajistil dobrou budoucnost.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



autor: PV