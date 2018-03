Fiala (ODS): Přál bych si, aby Zemanovo druhé funkční období bylo lepší. Zatím to tak nevypadá

Miloš Zeman nedokázal během svého prvního mandátu prosadit žádnou věcnou agendu. Nezajímal ho stav vzdělání, nezajímala ho přebujelá byrokracie, nezajímaly ho ani např. nízké mzdy. Místo toho v uplynulých pěti letech vyvolával ve společnosti zbytečné konflikty, relativizoval komunistickou minulost, nerespektoval demokratické ústavní zvyklosti a více než o politickou stabilitu usiloval o vlastní mocenské zájmy. V zahraniční politice znejisťoval naší euroatlantickou orientaci a vzhledem k tomu, jak byl v demokratických zemích opomíjen, nemohl pomáhat ani v prosazování našich zájmů a cílů v EU. To vše se snažil nahradit svým bonmoty, což ale u hlavy státu nestačí.

Dovedl bych si samozřejmě představit, že by jeho druhý mandát mohl být jiný. Mohl by svoji autoritu využít k prosazování věcí, z nichž mohou mít lidé skutečný užitek. Stačí jeden příklad: Miloš Zeman často mluví o potřebě investic. Proč na vládu ale více netlačí? Přál bych si, aby jeho druhé funkční období bylo lepší. Zatím to tak ale bohužel nevypadá.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



