Fiala (ODS): Prvním testem Babišovy vlády budou komunální a senátní volby

Nemá smysl soutěžit o to, kdo o nové vládě napíše lepší bonmot. Nová polokomunistická vláda je dnes realitou. Smutnou realitou, s níž se nelze smířit. Naším úkolem není ani vtipkovat, ani nikoho urážet - naším úkolem je s tím něco udělat. Budeme tvrdou opozicí a jasnou alternativou k této vládě. Čeká nás množství práce - a my se na ni těšíme, protože je to naše povinnost a odpovědnost vůči občanům, vůči celé České republice.

Prvním testem vlády Andreje Babiše a jeho vládního komparsu budou podzimní komunální a senátní volby. Na ty je třeba se soustředit, sem je potřeba zaměřit všechnu aktivitu, ne lamentovat nad tím, proč a jak se něco stalo. Andreje Babiše neporazí řeči o minulosti, ale pouze tvrdá práce a činy.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



poslanec

