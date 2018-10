Fiala (ODS): Senát může zabránit ústavním experimentům

Komentář na facebookovém profilu k vítězství ODS ve volbách do Senátu

Místo, aby nás vláda posouvala dopředu, komplikuje život aktivním lidem. To se musí změnit. Skutečnost, že jsme volby do Senátu vyhráli, nám dává větší možnosti, abychom více tlačili vládu, aby dělala, co slíbila.

Senát může zabránit ústavním experimentům. Považuji to za důležité, protože nápady na změnu ústavy se neustále objevují. Tím, že jsme silnější a celkově posílily i strany, které jsou v opozici k polokomunistické vládní většině ve sněmovně, bude Senát hrát tuto roli ještě výrazněji. Může také měnit zákony a vracet je poslancům, pokud jsou proti využívání prosperity republiky ke snižování byrokracie, zlepšení státu a lepší situaci pro všechny, a ne jen některé.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



autor: PV