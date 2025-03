Fiala (SPD): ČEZ zaplatí solárníkům za neposílání proudu do sítě

Důsledky šíleného Green Dealu EU: ČEZ zaplatí solárníkům za neposílání proudu do sítě a nebude sám. V konečném důsledku to zaplatí odběratelé elektřiny v její vyšší ceně. Zastavme Green Deal a šílenství Bruselu! Prosazujeme odstoupení od pařížské klimatické dohody i emisní povolenky. Odmítáme, aby občané museli dotovat fotovoltaiku soukromníkům.!

Zákazníci ČEZ Prodej mohou dostat zaplaceno za to, že nebudou elektřinu z fotovoltaiky automaticky posílat do sítě, ale budou se přizpůsobovat aktuální potřebě sítě. Podobnou službu připravují i další velcí dodavatelé, informovaly SeznamZprávy. Slyšíte dobře: platit se má za to, že NEBUDOU dodávat elektřinu! Kvůli nestabilnímu výkonu fotovoltaik totiž v určitých případech hrozí přetížení elektrické sítě. Kvůli tomu se již instalují i takzvané mařiče elektrické energie ve formě obrovských „fénů“ přeměňujících elektrickou energii na teplo. Zde je vidět, že klimatická politika EU a Fialovy vlády vede k absurdním situacím. Dotace jsou škodlivé. Ať někdo klidně vyrábí elektřinu z fotovoltaiky, ale ne za dotované peníze! A ne za tu cenu, že se bude muset obrovsky investovat do přenosové sítě.

Investice jen do přenosové sítě mají být ročně zhruba 40 miliard korun a Green Deal bude stát biliony. Upozornily na to SeznamZprávy. V příštích letech spolkne tuzemská elektrizační soustava ročně více peněz než kdy předtím. České sdružení regulovaných elektroenergetických společností (ČSRES), které tvoří ČEZ Distribuce, EG.D, PREdistribuce a ČEPS, očekává, že oproti období let 2010 až 2023 vzrostou investice o 38 procent ročně. Každým rokem by tak provozovatelé soustav průměrně vynakládali téměř 40 miliard korun. Jen do roku 2035 by podle jejich propočtů měli investovat o 132 miliard korun více než v předchozím období.

Recept SPD na levnou elektřinu je jasný a hovoříme o něm dlouho: zastropovat ceny elektřiny přímo u jejích výrobců a následně i u dodavatelů, a to vše ve prospěch koncových zákazníků. Cestou k tomu je i stoprocentní státní vlastnictví společnosti ČEZ, která je z hlediska výroby, cenotvorby a distribuce elektřiny rozhodujícím subjektem v ČR. Je rovněž nezbytné prodávat v ČR vyrobenou elektřinu přímo, bez zahraničních prostředníků a komoditních burz, jejím českým spotřebitelům.

Současně musíme jako stát odmítnout nařízení EU v oblasti energetiky vyplývající z projektu Green Deal a ze systému emisních povolenek EU. Musíme si zachovat suverenitu v rozhodování o podobě našeho energetického mixu a urychleně rozšířit kapacity našich jaderných elektráren. To je cesta k zachování naší energetické soběstačnosti a bezpečnosti.

Ing. Radim Fiala SPD



