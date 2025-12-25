Senátor Rychlík: Lidé popírají smysl příběhu narození toho dítěte v Betlémě. Dítěte imigrantů

26.12.2025 6:14 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k podpoře Ukrajiny.

Senátor Rychlík: Lidé popírají smysl příběhu narození toho dítěte v Betlémě. Dítěte imigrantů
Foto: ČT
Popisek: Břetislav Rychlík

V čase adventu a vánočních svátků je dobré sledovat jak lidé popírají smysl a odkaz příběhu narození toho dítěte v Betlémě. Dítěte imigrantů, kterým lidské sobectví, zatvrzelá srdce, sprostota a tupost neposkytnuly přístřeší. Ta neschopnost myslet v nouzi na druhé, na rodiny s dětmi, které několik let čelí v Ukrajině nepředstavitelnému utrpení, děti jsou zabíjeny, mučeny, odváženy a kradeny na převýchovu do Ruska, dávány nevratně k adopci i když jejich rodiče žijí! Přesně tak, jak to dělali Němci za druhé světové války…v Betlémě světlo porazilo tmu. Bez pomoci lidského společenství to Ukrajina sama nezvládne. Stali bychom se jedním z nejubožejších národů, kdybychom nebyli solidární, nedokázali překročit práh našich srdcí. A zcela pragmaticky by příště svět vykašlal na nás. To je ta tma! 

doc. Břetislav Rychlík

  • BPP
  • senátor
