Fiala (SPD): Fialova vláda předává naši imigrační politiku do rukou EU

Odmítáme, aby Evropská unie rozhodovala o pobytu Ukrajinců a jiných cizinců na našem území, jak prosazuje Fialova vláda. Fialova vláda vlastizrádně předává naši imigrační politiku do rukou Evropské unie. Odmítáme proto Lex Ukrajina 7. Nechceme, aby o tom, jací cizinci budou žít u nás v České republice, rozhodovali v Bruselu. O nás bez nás. Tento zákon, který předkládá Fialova vláda, zavádí, že o povolení k pobytu pro imigranty na území ČR, konkrétně například o prodloužení dočasné ochrany či podmínkách jejího udělování či prodlužování, bude nově rozhodovat Rada Evropské unie.

Tím tedy ztratíme možnost rozhodovat, kdo v naší zemi bude s námi žít a za jakých podmínek. To je totální pošlapání suverenity. Nevím, proč by nějací cizinci v Bruselu, kteří tady s námi nežijí a ani neumí česky, měli rozhodovat o tom, zda tady u nás budou žít další cizinci. To je šílené a je to další důkaz naprosté podřízenosti Fialovy vlády Bruselu. Fialova vláda vlastizrádně předává naší imigrační politiku do rukou Evropské unie. Ostatně podobně jako v případě Migračního paktu.

Ing. Radim Fiala SPD



