Fiala (SPD): Korespondenční volba je prvořadý úkol, jak se udržet u vlády

Vážená paní předsedající, vážená - (rozhlíží se) chtěl jsem říct vládo, ale nikoho nevidím.

(Vládní lavice je prázdná. V horní lavici u místopředsedů PS sedí pan ministr Šalomoun, v uličce mezi poslaneckými lavicemi si povídá pan ministr Bartoš.) Omlouvám se, pane ministře. Tak přece jenom někdo.

Dovolte mi, abych navrhl taky několik bodů, které jsou podle mého důležité pro české občany, český průmysl, Českou republiku, protože jsem přesvědčen, že to, co budeme probírat od zítřka - nevím, jak dlouho - to korespondenční hlasování, že není důležité vůbec pro nikoho, kromě pětikoalice, která si tím navýší počet potenciálních ani nechci říct voličů, ale duší, na které se ty koresponďáky budou dát v budoucnu napsat, takže si myslím, že to může výrazně zamíchat těmi volbami. Chápu pětikoalici, že to je tedy jejich prvořadý úkol, jak se udržet u vlády.

Pamatuji si, že pan kolega Michálek myslím, že včera v Událostech, komentářích říkal, že korespondenční hlasování, že to není takový problém, že v Rakousku vlastně nebyl dostatek volebních lístků, nebo něco takového. Tak já jsem se na to taky ještě jednou díval. Prosím vás, chci jenom říct, že v Rakousku zrušili první kolo volby, nebo druhé kolo volby prezidenta. Víte proč? Protože Rakousko v té volbě volilo něco jako komunisti na 120 %. Bylo prostě o 20 % volebních lístků vhozeno do urny víc, než je těch občanů, kteří vůbec volit mohli. Takže i v korespondenčních volbách se stává, že jako komunisti někde ve světě se volí na 120 nebo 130 %, což se stalo u té korespondenční volby.

Ing. Radim Fiala SPD



My nechceme řešit korespondenční volbu dnes, tomu se budeme podrobně věnovat zítra. Ale chceme řešit věci, na které chceme upozornit tuto vládu, které jsou prostě pro Českou republiku opravdu velkým problémem a do budoucna budou velkým problémem pro celou společnost, pro české občany, pro český průmysl.

Alarmujícím způsobem se již delší dobu zhoršuje výkonnost českého průmyslu. Například provozní podmínky v tuzemském zpracovatelském průmyslu se v prosinci 2023 zhoršily mnohem výrazněji, než experti očekávaly. Koneckonců my na to upozorňujeme, že zvýšením cen energií budou firmy odcházet, že se to propíše samozřejmě do cen minimálně služeb, ale někde i výrobků. Příslušný ukazatel sestavovaný na základě pravidelných šetření mezi průmyslovými manažery nákupu vykazuje za prosinec 2023 hodnotu pouze 41,8 bodu a je to nejméně za celý rok 2023, přičemž jakákoli hodnota pod úrovní 50 bodů znamená zhoršování podmínek v průmyslu. Aspoň pro mě to není žádné překvapení. Je potřeba se zeptat ministrů této vlády, co si o tom myslí, protože my na to upozorňujeme dlouhodobě. Výrazné prosincové zhoršení podmínek v průmyslu pramení zejména z citelného poklesu objemu vlastní produkce, ale i z propadu nových objednávek.

Naše firmy ztrácejí konkurenceschopnost a v důsledku toho začíná docházet k propouštění zaměstnanců, přičemž podmínky v českém průmyslu se zhoršují nepřetržitě už téměř dva roky. Znovu opakuji, taky jsme na to upozorňovali, že bude docházet ke zvyšování nezaměstnanosti a vlastně ministři říkají ne, nic se neděje, nic se neděje, ale to není věc, která se stane tak, která se stane za noc, prostě ta rozhodnutí ty společnosti dělají dlouhou dobu, musí se někam přesunout a než se přesunou a postaví ty haly prostě někde jinde, tak to bude chvilku trvat. A já říkám bohužel, že ty firmy odcházejí nejenom z České republiky, odcházejí z Německa, odcházejí z dalších středoevropských zemí, protože prostě tady nejsou konkurenceschopné.

Znatelný pokles objemu nových objednávek souvisí především s nejistotou ohledně dalšího ekonomického vývoje v roce 2024, kdy na české firmy dopadne dramatické zdražení regulovaných složek cen energií, vodného a stočného a zejména zvýšení daně z příjmů právnických osob, daně z přidané hodnoty, spotřební daně či daně z nemovitostí v důsledku škodlivého tak zvaného vládního konsolidačního balíčku. Prostě dopadne na ně zvyšování úplně všech daní, na které si můžete vzpomenout.

Jedná se o velmi znepokojivé jevy, protože průmysl je pro Českou republiku naprosto klíčovou složkou hospodářství a motorem ekonomického výkonu. Vláda Petra Fialy ke zhoršování situace v českém průmyslu svými kroky aktivně přispívá, mimo jiné tím, že nijak aktivně nevystupuje proti snahám a opatřením Evropské unie v oblastech klimatické a energetické politiky v rámci tak zvaného Green Dealu Evropské unie. Hnutí SPD naopak je připraveno být součástí příští vlády odborníků a tyto problémy našeho hospodářství systémově řešit. Pokud je nebudeme řešit, tak na to Česká republika doplatí. Se vším, co k tomu patří.

Takže vážená paní předsedající, tento bod bych nazval Diskuse o zhoršování podmínek v českém průmyslu a řešení této situace.

Chci první bod na dnešní schůzi. (Předsedající: Děkuji.)

Druhý bod na dnešní schůzi bych napsal Stav politiky a veřejných financí, se kterým jsou nespokojeny tři čtvrtiny občanů České republiky. Se stavem politiky a veřejných financí jsou aktuálně nespokojeny zhruba tři čtvrtiny občanů České republiky. Vyplývá to z průzkumu, který v průběhu posledního čtvrtletí loňského roku provedlo Centrum pro výzkum veřejného mínění Akademie věd České republiky CVVM. Lidé jsou nejvíce nespokojení se stavem veřejných financí 76 %, s politickou situací 71 % a s přistěhovalectvím 66 %. Oproti obdobnému průzkumu v roce 2022 nejvíce vzrostla nespokojenost se situací v oblasti přistěhovalectví, imigrace do České republiky. Říkáme to tady panu ministrovi Rakušanovi každou schůzi.

Jsou také nespokojeni se situací armády, zdravotnictví, postavení České republiky v Evropské unii, obecné kriminality a bezpečnosti občanů. Jde o tristní vizitku působení současné vlády, ze které i poměrně jasně vyplývá, které členy vlády hodnotí z hlediska jejich činnosti čeští občané nejhůře. Jde o ministra financí Stanjuru z ODS. Ministra vnitra Rakušana ze STANu, sociálních věcí Jurečky, KDU-ČSL, a ministryně obrany Černochové z ODS, Zdravotnictví Válka z TOP 09 a pro evropské záležitosti pana Dvořáka ze STAN. A ještě nad tím je samozřejmě nezpochybnitelná zodpovědnost premiéra Fialy, ODS, za tento stav. Zapomněl jsem na někoho? No, možná na pár ministrů jsem zapomněl. Ti v tom průzkumu nejsou hodnocení tak drasticky negativně.

Bod číslo tři. Kromě elektřiny a plynu od začátku roku výrazně zdraží i dálkové teplo pro domácnosti. V oblasti cen energií vláda Petra Fialy dlouhodobě naprosto selhává. Ve většině krajských i menších měst si lidé za teplo ve svých bytech připlatí až desítky procent oproti cenám z loňského roku. Jedná se v průměru o meziroční zdražení v řádu vyšších jednotek tisíc korun. Teplárny a distributoři tepla zdražení odůvodňují vysokou inflací a tím, že vláda Petra Fialy původně přislíbila oblasti teplárenství poskytnutí státní podpory a poté svůj slib porušila a tuto podporu nakonec neposkytne. Kromě toho vláda zvýšila daň z přidané hodnoty na teplo z 10 na 12 %, což samozřejmě rovněž způsobí zdražení této komodity. Stejně tak jako zvýšení distribučních poplatků ze strany Energetického regulačního úřadu. V případě uhelných tepláren je hlavním zdrojem zdražování tepla růst cen emisních povolenek Evropské unie. V oblasti cen energií vláda Petra Fialy dlouhodobě naprosto selhává. Nevyužívá svou roli dominantního vlastníka ve společnosti ČEZ, podporuje všechna škodlivá opatření Green Dealu Evropské unie a jako jediná v Evropě nijak nekompenzuje občanům astronomický růst cen energií v posledních dvou letech. I proto se markantně propadá důvěra lidí v tuto vládu.

Dle aktuálního průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie věd České republiky této vládě důvěřuje už pouze 17 % českých občanů. Meziročně tak jde o čtyřicetiprocentní propad důvěry ve vládu. Celých 81 % občanů pak Fialově vládě nedůvěřuje. S tím souvisí i celková nespokojenost občanů s politickou situací v zemi, která je na nyní na úrovni 69 %. Za tohoto stavu by bylo nejvhodnějším řešením situace ve společnosti odstoupení nekompetentní, asociální, arogantní vlády Petra Fialy. Tak to by byl bod číslo tři.

Selhání vlády v oblasti cen energií. (Předsedající: Děkuji.)

A já si dovolím ještě jednu věc, na kterou jsem si teď vzpomněl. Ale to je jenom dovětek, to nemusíte zapisovat, paní předsedající. U bodu číslo jedna, Podmínky v českém průmyslu se kvůli Fialově vládě zhoršují nepřetržitě už téměř dva roky, tak nevím, jestli to víte, ale v loňském roce skončilo s podnikáním 280 000 podnikatelů, buď firem, nebo osob samostatně výdělečně činných; 280 000, nejvíc od roku 1993. Nejvíc od roku 1993. A já si dovolím připomenout tu památnou větu z televizního přenosu, kde pan premiér Fiala říkal: Nenecháme nikoho padnout! 280 000 lidi šlo na sociální dávky, přestalo podnikat, vrátilo živnostenský list a prostě vykašlali se na to. Protože podmínky v České republice pro podnikání jsou daleko, daleko horší.

A mám tady poslední bod, paní předsedající, a ten bod je: Důvěra ve vládu je nejnižší v novodobé historii. Důvěra ve vládu v poločase jejího působení je nejnižší v novodobé historii. Aktuálně je podle agentury CVVM ve výši pouhých 17 %. Nejvyšší propad reálných mezd, finanční úniky, plošné zvyšování daní, vysoké ceny energií, tepla, potravin, v uvozovkách blbá nálada, inflace a nepřiměřená podpora Ukrajiny, to všechno je vysvědčení této vlády, této vlády v poločase. To nejhorší ale teprve přijde po Novém roce ve formě plošného zvyšování daní minimálně o několik desítek tisíc ročně na jednu rodinu. Ale zejména u živnostníků. Celkově se má takto vybrat 100 miliard korun a dalších 36 miliard korun za zdražení energií, které vláda uvalila na občany, rodiny, živnostníky a firmy.

Já jsem viděl teď video pana ministra Rakušana, který jako udělal takový stop stav a řekl vlastně to, co bylo - teď to parafrázuji svými slovy, není to přesná citace - to, co bylo, bylo všechno špatně, dělali jsme to blbě, musíme to změnit a musíme to začít dělat jinak.

Tak já jenom chci připomenout, pane ministře Rakušane, že jste u toho byli, že vy jste hlasovali pro všechny tyto věci, vy jste to způsobili a následky toho, části toho, co jste způsobili, uvidíte ještě v letošním roce. Takže jsem přesvědčen, že vám to občané neodpustí, že když se budete tvářit teď, že máte nové logo a že jste nová strana Starostové a že jste se káli, že jste to dělali blbě, a teď, že dva roky to budete dělat dobře, a vlastně si vybojujete jenom korespondenční hlasování, abyste v těch funkcích s modrými majáčky mohli zůstat, tak já jsem přesvědčen, že vám to prostě ti lidé neodpustí.

Fialova vláda přes hlasité a nepravdivé proklamace si s vysokou inflací již dva roky neví rady a svými kroky její růst dále podněcuje a podporuje. V listopadu tak spotřebitelské ceny meziročně vzrostly o dalších 7,3 %. Dochází proto k nevratnému znehodnocení úspor českých domácností, k propadu reálných příjmů občanů a poklesu konkurenceschopnosti českých firem. A o tom už jsme mluvili. Dvě stě osmdesát tisíc buď OSVČ, nebo firem skončilo s podnikáním v roce 2023, nejvíc od roku 1993, a to je výkladní skříň této vlády.

To vše způsobuje dlouhodobý pokles spotřeby domácností a propad ekonomického výkonu, který v České republice jako v jediné evropské zemi dosud nedosáhl úrovně roku 2019, tedy období před vypuknutím epidemie onemocnění covid. Hlavním viníkem tohoto tristního stavu je bezpochyby vláda premiéra Petra Fialy, která je v ekonomické oblasti zcela nekompetentní a svojí diletantskou a nebezpečnou rozpočtovou, daňovou a hospodářskou politikou dlouhodobý růst inflace přímo způsobuje. Proto hnutí SPD požaduje demisi současné vlády a vypsání předčasných voleb, protože jednou věcí jsem si jist, že tato vláda Českou republiku k lepší budoucnosti nikdy neposune!

Děkuji vám za slovo.

