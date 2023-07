Fiala (SPD): Někdo ty důchody musí platit

reklama

Děkuji za slovo. Nejdříve bych chtěl zareagovat na paní předsedkyni Markétu Pekarovou Adamovou a chtěl bych se jí zeptat, aby mě řekla, jaká je ta přesná formulace toho, kdy jí mám jejím prostřednictvím vyzvat, aby se vyzvala, aby odstranila tu vlajku Evropské unie. Jak se to dělá v tom případě, když oslovuji přímo ji jejím prostřednictvím? Takže vážená paní předsedkyně, vaším předsednictvím, vás vyzývám, abyste se vyzvala, abyste odstranila tu vlajku Evropské unie. Já doufám, že když to takhle budu používat, že to bude... (Smích v sále.) Nevím, proč se tedy ale všichni smějí.

Místopředsedkyně PSP Věra Kovářová: Já se omlouvám, pane předsedo, ale musím vás na chvilku přerušit a vysvětlit, že jste oslovil přímo paní předsedkyni. Prosím čiňte to prostřednictvím předsedající nebo předsedajícího. Děkuji.

Poslanec Radim Fiala: Dobře, děkuji vám, paní předsedající, vaším prostřednictvím za vaše vysvětlení. (Poslankyně s vlajkou Evropské unie už odešly od řečnického pultu.) Dál bych chtěl požádat ještě ty kolegyně, které tady stály s tou vlajkou Evropské unie, aby neodcházely. Protože já jsem taky proti našemu členství v Evropské unii a proč já mám být ochuzen o to, že tady s tím stojíte? (Smích z levé strany sálu.) Já to chci taky, abyste tady stály. Já vám řeknu, co je to za vlajku a co je to za symbol. Já jsem si to tady totiž poznamenal a byl bych rád, kdyby to všichni viděli, co to je za vlajku.

Místopředsedkyně PSP Věra Kovářová: Ano, pane předsedo, já bych byla ráda, abyste jednal podle jednacího řádu. I když říkáte pouze dámy, tak všichni víme, jak se ony dvě poslankyně jmenují. Tak prosím, buď je oslovujte jménem a také prostřednictvím předsedající. Děkuji.

Poslanec Radim Fiala: Ano. Vážená paní předsedající, vy se mně asi budete divit, ale vaším prostřednictvím mně, prosím, řekněte - já vůbec nevím, jak se ty dámy jmenuji. Kdybych je potkal na chodbě, tak... Já se omlouvám, vaším prostřednictvím, všem se omlouvám, ale nevím, jestli bych poznal, že jsou to poslankyně. Takže kdyby -

Místopředsedkyně PSP Věra Kovářová: Pane předsedo, já vás vyzývám k pořádku. Vaše chování je skutečně nedůstojné této Sněmovny. (Poslanci v pravé straně sálu buší na protest do lavic.)

Poslanec Radim Fiala: Tak já vás prosím a slušně žádám, paní předsedající, abyste mě, vaším prostřednictvím, řekla, jak se jmenují dámy kolegyně, abych je mohl, vaším prostřednictvím, oslovovat.

Místopředsedkyně PSP Věra Kovářová: Já to samozřejmě vím, pane předsedo, toto není ale moje úloha napovídat vám. To, že neznáte jména vašich kolegyň, je velmi smutné. Odkazuji vás na tento dokument, kde se můžete podívat, jak se ony dvě poslankyně jmenují. Proto, abyste je tedy mohl oslovit, tak je to paní poslankyně Ochotnická a paní poslankyně Jílková. Prosím pěkně, už si to zapamatujte.

Poslanec Radim Fiala: Já si to napíšu. Ještě jednou mi to, prosím, paní poslankyně...

Místopředsedkyně PSP Věra Kovářová: Pane předsedo, tak takhle ne. Já vás vyzývám k pořádku. Prosím, nezesměšňujte jak své kolegyně, tak jednání této Sněmovny.

Poslanec Radim Fiala: Já opravdu nevím, jak se jmenují, já se omlouvám. Paní předsedající, já se vám omlouvám, já opravdu nevím, jak se jmenují a nevím, jestli je to moje povinnost, abych je znal. Možná je to moje neznalost, omlouvám se za to, ale já prostě to fakt nevím.

Místopředsedkyně PSP Věra Kovářová: Je to skutečně vaše neznalost a bylo by jaksi vhodné, abyste si popřípadě s sebou když tak bral, prosím, tento seznam, abyste věděl, koho máte oslovovat jménem.

Poslanec Radim Fiala: Dobře. Tak já už se vrátím k této schůzi, ale předtím bych chtěl okomentovat tu vlajku, s kterou tady mé dvě kolegyně, ctěné kolegyně, určitě stály. Chtěl bych říct, že ta vlajka je vlajkou, která se rovná - je to symbol migrace, symbol hodnot, na které se můžete podívat dnes a denně v televizi - v české ne, ale na internetu. Je to symbol toho, co se děje ve Francii, v Belgii, v Německu. Je to symbol západních hodnot, to znamená genderismu, symbol Green Dealu, který nás bude stát miliardy korun, symbol klimatismu a nesmyslného boje s CO2, je to symbol rozpadu rodin v západní Evropě. Je to také symbol dluhů, je to symbol dluhové Evropy, symbol přerozdělování a regulace. Symbol toho, že všechny nebo většina hlavně jižních evropských států jsou dneska předlužené přes 100 procent HDP a prostě jakýkoliv výkyv může znamenat, že ty státy budou bankrotovat. Tak toho všeho je symbol ta vlajka, která tady před námi byla a také už někteří ekonomové - koneckonců nejenom nejmenovaní, ale i ti, kteří získali Nobelovu cenu - tak říkají, že prostě východní státy ztratily tím, že vstoupily do Evropské unie, že mohly být dnes daleko dál. Já říkám, že tato vlajka je i symbol ekonomického kolonialismu východní a střední Evropy ze strany západní Evropy. Tak to jsem prostě musel říct. Mrzí mě, že ty dvě ctěné dámy a mé kolegyně, už tady nestojí, protože jsem chtěl, aby všichni tu vlajku a ten symbol viděli.

Výborně. Děkuji vám a abyste mě nemusela volat k pořádku, tak já už se budu věnovat té dnešní schůzi a začnu důchody. My jsme jako hnutí SPD seděli několikrát s ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou a jednali jsme o snížení valorizace důchodů, jednali jsme o důchodové reformě a jednali jsme také o zvyšování odchodů věku do důchodu.

Říkali jsme, že pokud chce Ministerstvo práce, sociálních věcí udělat důchodovou reformu, tak že se ta důchodová reforma musí také týkat demografické křivky, protože někdo ty důchody musí platit. A když se nám nebudou rodit děti do budoucna, tak je opravdu nikdo nezaplatí. Říkali jsme, že důchodová reforma se musí věnovat stabilizaci bydlení a dneska se z novin dozvídáte, že pan ministr Bartoš říká, že vlastně výsledkem nebo řešením bytové krize je to, že lidé nebudou vlastnit byty. No, tak to my si v SPD úplně nemyslíme a bohužel to, co jsme projednávali s panem Jurečkou, tak bylo pouze formální z jeho strany, protože jsme se nedostali a vidíme, že z toho, co jsme říkali, nejsou žádné závěry, že nejde o žádnou důchodovou reformu, myslím, že to nejsou ani žádné parametrické změny. Myslím, že prostě jenom vláda chce šetřit, aby neměla takovou díru v rozpočtu jak v letošním roce, tak v následujících letech. O nic jiného tady nejde. To znamená, teď je potřeba sebrat důchodcům jejich reálné příjmy, snížit valorizace, nastavit zvýšení odchodu věku do důchodu tak, aby se to z toho nedalo poznat, kdy vlastně člověk bude odcházet, ale bude odcházet daleko, daleko později, kdy i lékaři říkají, že v tomto věku už většina lidí prostě není schopna pracovat v 68 letech, spousta neurovegetativních chorob a podobně, v 68 letech a zvlášť u těch těžších profesí, dělnických profesí si myslím, že to prostě není možné.

Takže co se týče těch důchodů, my rozhodně nebudeme hlasovat pro snížení valorizace, myslím, že je to špatná cesta. Jsme přesvědčeni, že vláda měla najít finanční prostředky někde jinde a ne snižovat valorizace, snižovat reálné příjmy českým seniorům, protože ono ten první rok se nic nestane, druhý rok možná taky ne, ale někteří už to pocítí, ale ty příjmy se budou snižovat exponenciálně těm seniorům, to znamená, že oni to pocítí nejvíc za tři a za čtyři roky a stanou se skutečně sociálně slabou skupinou občanů České republiky a budou mít problém zaplatit nejenom tím, že dneska váhají, jestli si mají zaplatit nájem, potraviny, anebo léky, ale za pár let budou mít opravdu problém už jenom zaplatit ten nájem a energie. Takže co se týče těch důchodů, my jsme zásadně proti, také jsme to vyjádřili v prvním čtení této, nedá se tomu říkat důchodové reformy, ale vyjádřili jsme v prvním čtení, že s takovým rozhodnutím nesouhlasíme a budeme bojovat na té dnešní schůzi a přesvědčovat vládu, aby se rozhodla jinak, aby to nedělala a nehlasovala pro vlastní snížení valorizace důchodů.

Tak a teď mi dovolte k bodu číslo dvě, a to je konsolidační balíček. Já jsem přesvědčen, že tato vláda, která je složená z ODS, Pirátů, KDU-ČSL, Starostů, TOP 09, přináší nejrozsáhlejší plošné zvýšení daní v novodobých dějinách České republiky. Je to za přes 70 miliard a já si myslím, že to není správná cesta pro žádnou zemi, ne pro Českou republiku, pro žádnou zemi. Nám se tady utrhly z řetězu výdaje, výdaje na obsluhu státu. Ale s těmi moc tato vláda nedělá, protože je to daleko složitější, potřebuje na to víc času. Ale jestli s tím nezačne nějaká vláda, třeba naše vláda, ve které, doufám, my budeme za 2,5 roku, tak to prostě s touto zemí rozhodně nedopadne dobře. Vládní pětikoalice totiž hasí požár ve formě současného, vládou špatně sestaveného státního rozpočtu, a proto svolala na dnešní den mimořádnou schůzi Sněmovny, na které hodlá představit tak zvaný konsolidační balíček, jímž hodlá zastavit katastrofální stav vývoje státního rozpočtu na letošní rok s pětikoalicí schváleným schodkem minus 295 miliard korun, ten byl ale už za první pololetí vyčerpán. Takže potom přišly samozřejmě daňové příjmy, hlavně příjmy z příjmů právnických osob. Přišly tam i nějaké finanční prostředky už tady z kritizované Evropské unie, ale pořád prostě ten deficit státního rozpočtu dosahuje v těchto chvílích 97 % naplánovaného deficitu na celý rok.

Hnutí SPD od samého počátku tvrdí a říkáme, říkali jsme to všem novinářům, že ten státní rozpočet je nereálný. Je nereálný jak v oblasti příjmů, kde jsme říkali, že vláda nebude mít tolik příjmů z tak zvané windfall tax, protože se naučí ty firmy optimalizovat a pošlou to do zahraničí. Většinou se jedná o banky, rafinérie, nadnárodní korporace, které prostě dobrovolně ty finanční prostředky nebudou odvádět státnímu rozpočtu, když na ně někdo uvalí daně. A také to říká Lafferova křivka, že když prostě už to přeženete s tím zdaněním, tak to ty firmy dají jinam, dají to svým matkám, prostě investují to jenom, aby to nemusely dát státu, protože to pro ty společnosti nepřináší žádný užitek.

Ale ta vláda prostě si namalovala rozpočet, v uvozovkách namalovala rozpočet nereálný i ve výdajích. Prostě výdaje rostou, výdaje rostou neuvěřitelným tempem a ta vláda to prostě neumí zastavit. A my jsme přesvědčeni, že hlavně na výdajové straně by měla vláda šetřit. A co dělá vláda? Vláda zvyšuje daně lidem, to znamená, tahá ty peníze z kapes občanům České republiky, místo aby šetřila sama na sobě. Vláda má o tři ministry víc, nekonečný počet politických náměstků. Novou digitální agenturu pro digitalizaci pro Piráty s 250 lidmi za miliardy! Takže vláda na sobě sama nešetří, zvedla si platy, všem poslancům zvedla platy, i když jsme my byli proti a máme tam svůj návrh na zmrazení platů, to s námi diskutuje o tom, jestli je zmrazení dobré, horší nebo špatné, ale neudělala, neudělala vůbec, vůbec nic.

Tak a tato vláda nyní do Sněmovny předkládá na 732 stranách nejrozsáhlejší plošné zvýšení daní v novodobých dějinách České republiky, které má dopad do 60 zákonných norem, tedy do 60 zákonů. Navíc současná ODS obelhala voliče slibem, že nikdy žádné daně nezvýší. Pamatujete si to? Pamatujete si ty billboardy? Pamatujete si otázky novinářů? Tak jaké daně nezvýšíte? No, všechny daně, ano, všechny daně nezvýšíme, žádné daně nezvýšíme! A podívejte se na to! Takže na jedné straně nepřiměřeně podporuje Ukrajinu a na druhé straně pětikoaliční vláda občanům naordinuje úsporný balíček. No, na co ty prachy potřebuje? Potřebuje je na Ukrajinu a potřebuje je na zbrojení, kde si odhlasovala, že bude dávat 2 % HDP, což představuje téměř 150 miliard; 150 miliard ročně bude vláda dávat na zbrojení!

Předložený návrh navíc vůbec nenavrhuje smysluplné škrty ve výdajích. Vláda navrhuje například zvýšit daň z přidané hodnoty u většiny druhů zboží a služeb. U něčeho snižuje, ale toho snížení se běžný občan nedočká. Navrhuje zvýšit daň z příjmu fyzických osob, daň z příjmu právnických osob, daň z nemovitostí, o čemž pan ministr Stanjura říkal, že je to nemorální zvýšit daň z nemovitosti, protože většina lidí, fyzických osob si kupuje ty nemovitosti už ze zdaněných příjmů, takže ji vlastně zdaňují dvakrát. A kdo si myslíte, že tu daň z nemovitostí zaplatí? Ti majitelé těch bytů nebo ti, co v nich bydlí? No, ti, co v nich bydlí! Takže jestli si někdo myslí, že prostě někomu zdaní podnikání, tak nezdaní!

Dále tady máme spotřební daně, důchodové pojištění a nemocenské pojištění, včetně zvýšení odvodů sociálního pojištění živnostníků. Já si pamatuju, že vlastně to je velký problém pro pravicové strany a hnutí, i pro nás je to velký problém a říkáme, že cena práce je v České republice jedna z nejvyšších v Evropě, v Evropské unii. A proč? Protože máme obrovské odvody na sociální a zdravotní a odvádí to každý zaměstnanec a odvádí to za ně ještě každá firma. A i tato vláda se zavázala, že to sníží o dva procentní body. Ale nesníží. Kromě toho, že to nesníží, tak to pro jistotu zvedne ještě živnostníkům.

Hnutí SPD s těmito návrhy nesouhlasí. A uděláme všechno z opozice pro to, aby tento soubor veskrze škodlivých opatření nebyl v předložené podobě schválen, včetně toho, že k němu předložíme řadu pozměňovacích návrhů. Takže my budeme mluvit, budeme argumentovat, budeme říkat, proč je to špatně, ale také budeme říkat, jak bychom to dělali my. Využijeme té situace a té chvíle pro to, abychom občanům této země řekli, že se to dá dělat i jinak. A dá se to dělat i jinak! Stačí, když se podíváte do Maďarska, když se podíváte do Polska. Prostě dá se to dělat jinak a lépe, hlavně ne, jak to dělá tato vláda.

A poslední věc, kterou tady mám, je samozřejmě smlouva DCA, která se bude na této schůzi projednávat. Bude se projednávat 19. července. A my samozřejmě s tím máme jako jediné hnutí velký problém. Poslanecká sněmovna bude toho 19. července projednávat Dohodu o obraně mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými, takzvanou DCA smlouvu, kterou už samozřejmě odsouhlasila Fialova vláda, to znamená vláda ODS, Pirátů, KDU-ČSL, Starostů, TOP 09 a dalších, a již to schválila v prvním čtení. Tato smlouva má jenom dvě čtení, na rozdíl od ostatních zákonů, které musejí projít třemi čteními.

A my, protože s tím nesouhlasíme jako jediné hnutí a strana v Poslanecké sněmovně, jsme proti pobytu cizích vojsk, jakýchkoliv cizích vojsk na území České republiky, tak toho devatenáctého pořádáme tady na Malostranském náměstí před Poslaneckou sněmovnou demonstraci proti této smlouvě DCA a pobytu jakýchkoliv, jakýchkoliv, znovu zdůrazňuji, jakýchkoliv cizích vojsk na území České republiky, protože většině poslanců, drtivé většině poslanců, kromě hnutí SPD, to prostě nevadí a naopak hlasují pro.

Naše výhrady proti pobytu cizích vojsk a zřizování základen na našem území jsou zcela zásadní.

Teď mi dovolte vysvětlit ještě jednu věc, nejenom v České republice, ale ve spoustě jiných zemích říkají, že to vlastně neznamená vytvoření základen. Tak já vám říkám, že se to nebude jmenovat základna, ale bude to nějaká nemovitost, ve které budou pobývat cizí vojska, v tomto případě vojska Spojených států amerických. Takže já mám na to takové skvělé přirovnání. Vypadá to jako husa, kejhá to jako husa, nesmí se říkat, že je to husa, ale je to husa. Takže prostě tak to je. Stejné základny, o kterých se samozřejmě nesmí říkat, že to jsou základny, jsou na Ukrajině a v dalších zemích. Takže ano, vláda vás bude přesvědčovat, že se nejedná o základny, tak jsou to prostě nemovitosti.

Podívejte se na Slovensko. Slovensko má takzvanou interpretační doložku, že nebudou na Slovensku žádné základny vojáků Spojených států a hlasuje se teď v parlamentu nebo ve Slovenské národní radě, že budou v Myjavě a ve Sliači. A přitom má interpretační doložku, že tam nebudou základny. Jasně, nebudou se jmenovat základny, ale budou tam vojáci Spojených států, kteří budou využívat ke svým potřebám dvě místa, a to Sliač a Myjavu. Stejně je to tak v této smlouvě o České republice. Je tam 11 míst, já je tady nemám napsány, ale je tam 11 míst, které budou využívat vojáci Spojených států pro svůj pobyt v České republice, ale nebudou to základny. Pozor, nebudou to základny! A když to někdo řekne, tak se s vámi tato vláda bude hádat, že to nejsou základny. Dobře, nejsou to základny, jsou to nemovitosti pro pobyt vojáků Spojených států v České republice.

Tato dohoda je pro Českou republiku nevýhodná, není reciproční, je rámcová a hlavně neobsahuje interpretační doložku jako na Slovensku, ve které je uvedeno, že tato smlouva nevytváří podmínky pro zřízení základny USA, a to ani do budoucna. Ale už jsme si řekli, že o dvou místech teď bude hlasovat slovenský parlament - Sliač a Myjava. Ale není to základna, pozor, prosím vás. Hlavně si zapamatujte, není to základna, ale budou tam vojáci Spojených států - ve Sliači a v Myjavě.

Jsme přesvědčeni, že tak zásadní věc musí být projednána až na základě výsledků celostátního referenda. A to je právě důvod, proč se všechny vlády, které jsou symbolem této vlajky, která tady byla - Evropské unie, bojí přijmout zákon o celostátním referendu. Co kdybychom chtěli hlasovat o něčem takovém, jako je pobyt cizích vojsk na území České republiky? Co kdybychom chtěli hlasovat o tom, že jak tady paní, vaším prostřednictvím, říkala paní Pekarová Adamová, že chce přijmout euro do roku 2030? No, co kdybychom si to dovolili jako občané České republiky chtít, aby občané České republiky rozhodli v celostátním referendu o těchto věcech? No, to by byl obrovský průšvih! Víte, jak by klekli v Bruselu a ve Washingtonu na Petra Fialu a na tu vládu, jak by na ni zaklekli - to je takový dobrý pojem - aby se nic takového nedělo? No, to by se děly věci!

Takže my prostě říkáme, o těchto věcech musí rozhodnout občané, a ne tady vláda, z které tady sedí dva ministři a poslouchají. (Ministr Válek se ohrazuje, že jsou tu tři.) Tři, pardon, omlouvám se, tři. Díky, pane ministře. Takže o tom by měli rozhodnout občané České republiky.

Představa, že v 11 českých lokalitách se v režiích Spojených států staví objekty, které budou v režimu podobném jako ambasády - ale pozor, nejsou to základny - tedy nemáme tam přístup, nevíme, kdo tam je a co se tam nachází za materiál a jaká se tam provádí činnost, to je pro nás naprosto nepřijatelné. A je to také mimo českou jurisdikci! Představte si, že na Slovensku proti těm místům, kde budou cizí vojska, tedy ne základnám, ale místům, kde budou cizí vojska, vystoupil slovenský generální prokurátor, že jeho povinností je hájit zájmy Slovenské republiky a že to jsou místa, která budou mimo jurisdikci Slovenské republiky. Vystoupil v české (správně: slovenské) národní radě, chtěl vystoupit a chtěl to poslancům slovenského parlamentu říct a oni ho nenechali vystoupit - generálního prokurátora, aby náhodou lidé na Slovensku neslyšeli, že to budou místa - nejmenují se základny, znovu opakuji - které budou mimo jurisdikci slovenského práva a slovenských zákonů. To je pro nás nepřijatelné.

Dohodu také nelze po dobu 10 let vypovědět a ani právně napadnout. Máme k ní i řadu dalších výhrad a představíme je v rámci vystoupení našich poslanců ve Sněmovně. Hnutí SPD říká, znovu opakuji, jasné ne jakýmkoliv, jakýmkoliv cizím vojskům na území České republiky.

A ještě chci na závěr říct, že jestli jsem se dotkl těch dvou kolegyň, které tady stály, tak se jim omlouvám, ale já jsem, paní předsedající, vaším prostřednictvím, opravdu neznal jejich jména, ale hned se na ni podívám. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk z lavic SPD.)

