Fiala (SPD): Polsko se připravuje na masivní deportaci

Polsko se připravuje na masivní deportaci až 31 tisíc cizinců, z nichž téměř 6 tisíc tvoří Ukrajinci. Nový prezident Karol Nawrocki prosazuje přísnější imigrační politiku a opatření proti banderovské symbolice. SPD prosazuje revizi všech povolení k pobytu Ukrajinců v ČR.
Podle zprávy deníku Rzeczpospolita bylo od začátku roku 2025 z Polska vyhoštěno 1 100 cizinců, přičemž 31 tisíc dalších je zapsáno v rejstříku nežádoucích osob. Z nich je 5,9 tisíce Ukrajinců, z čehož 4,2 tisíce již čelí pravomocným rozsudkům k deportaci. Tato opatření jsou součástí širší agendy, kterou prosazuje prezident Karol Nawrocki, který po svém zvolení v červnu 2025 slíbil zpřísnění imigračních pravidel a posílení národní bezpečnosti. U nás o tom informovaly ParlamentníListy.
Další zdroje, jako server iROZHLAS, potvrzují, že Nawrocki se zaměřuje na blokování legislativních změn vlády premiéra Donalda Tuska a přísnější kontrolu na hranicích. Na sociální síti X se objevily příspěvky, které zdůrazňují tvrdší přístup polských pohraničníků, včetně kontroly tetování a telefonů, kvůli přítomnosti banderovské symboliky u Ukrajinců vstupujících do země.
Karol Nawrocki, který se úřadu ujal 6. srpna 2025, vetoval novelizaci zákona o podpoře ukrajinských občanů a předložil vlastní návrh. Ten zahrnuje přísnější podmínky pro přístup k sociálním dávkám (například program 800+ pouze pro pracující), prodloužení procesu udělování občanství na 10 let, pětiletý trest vězení za nelegální překročení hranice a trestání projevů banderismu na veřejnosti. Nawrocki zdůvodnil tato opatření potřebou „chránit polskou bezpečnost a identitu“, přičemž kritizoval nedostatečnou vděčnost Ukrajiny za polskou pomoc. Nawrocki se také chystá prohlubovat spolupráci se současnou americkou vládou, se kterou má příznivé vztahy.
Bývalý premiér a prominentní politik PiS Mateusz Morawiecki podpořil prezidentova opatření a prohlásil: „Volyňský masakr byl krutou genocidou spáchanou se zvláštní brutalitou. Kdo v Polsku používá banderovskou symboliku, musí být okamžitě deportován.“ Tento postoj odkazuje na historické trauma spojené s ukrajinským nacionalismem za druhé světové války.
Pokud bude SPD ve vládě, udělali bychom též zásadní revizi všech povolení k pobytu Ukrajinců v ČR, aby tady zůstali pouze ti, kteří prokazatelně pracují na pracovním místě, kde nelze přijmout českého občana. Všem ostatním bychom ukončili povolení k pobytu. Nechceme tady žádné Ukrajince, kteří dostávají sociální dávky.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV