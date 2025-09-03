Fiala (SPD): Přichází další nesmyslné nařízení Bruselu

Přichází další nesmyslné nařízení Bruselu, které u nás zdraží potraviny. Postavme se proti buzeraci z Bruselu. Jen čtyři měsíce před spuštěním nové regulace se v Evropě zvedá vlna odporu proti nařízení EU o odlesňování (EUDR). Kritika se ozývá od potravinářů, zemědělců, chovatelů i vlastníků lesů. Obávají se, že opatření, které má od 30. prosince 2025 zamezit dovozu komodit z odlesněných oblastí, místo záchrany pralesů povede hlavně ke zdražování potravin a k nárůstu byrokracie. Upozornilo na to Echo24.
SPD odmítá nesmyslnou buzeraci z Bruselu. Fialova vláda se proti ní bohužel nebrání a například nové emisní povolenky či Migrační pakt EU přímo podpořila. Ochrana přírody je důležitá, ale uvedené opatření povede pouze k podvodům a zvýhodní ty, kteří „v tom umí chodit“. Ke zmíněnu opatření připočtěme ještě náklady Green Dealu v zemědělství a energetice a celkové zdražování se ještě multiplikuje.
Nařízení se týká klíčových komodit, jako je káva, kakao, palmový olej, sója, hovězí maso, dřevo a kaučuk. Firmy budou muset u každé dodávky dokládat, že suroviny nepocházejí z půdy odlesněné po 31. prosinci 2020. Podle Evropské komise může zavedení systému sledování původu stát podniky až 2,6 miliardy eur ročně, což odpovídá 4,3 % jejich nákladů. Tyto sumy se podle výrobců nevyhnutelně přelijí do cen pro zákazníky.
„Nařízení EU proti odlesňování je byrokratický nesmysl, dopadne negativně na firmy i na spotřebitele, ale lesy neochrání,“ uvedla Potravinářská komora ČR.
Čestmír Motejzík, majitel firem Maso uzeniny Písek a Maso uzeniny Polička, situaci popisuje ještě ostřeji: „Toto nařízení je absolutní paskvil z bruselské továrny na nesmysly. Tři měsíce před spuštěním systému nastává naprostý chaos. Nemáme připravené národní systémy a zemědělci ani netuší, co mají ve skutečnosti dělat. Dobrá myšlenka se změnila v obrovskou nefunkční byrokracii, která jen zbytečně zdraží produkci napříč EU.“
Obzvlášť citlivě může regulace zasáhnout trh s kakaem. „Evropská unie přijala nařízení s cílem omezit odlesňování spojené s produkcí komodit, jako je kakao. Pobřeží slonoviny, odkud pochází přibližně 40 % světové produkce kakaa, však čelí problémům s naplňováním nových požadavků. Existují proto obavy, že přísná regulace ohrozí stabilitu trhu a povede spíše k byrokratické zátěži než k účinné ochraně lesů,“ uvedl Jakub Šrámek, ředitel čokoládovny Carla.
Rostoucí náklady už nyní pociťují i chovatelé skotu. Výkupní ceny hovězího masa v Česku se za poslední rok a půl zvýšily téměř o polovinu na 90 Kč za kilogram živé váhy. „Pokud se začne dovážet hovězí maso z Jižní Ameriky bez cel, české a evropské maso nebude schopné konkurovat. V Jižní Americe se navíc část skotu pase na nelegálně odlesněných plochách,“ upozornil Kamil Malát, ředitel Českého svazu chovatelů masného skotu.
Kritiku přidávají i čeští vlastníci lesů. Podle nich je nesmyslné, aby se regulace vztahovala i na země, kde k odlesňování prakticky nedochází. „Současná podoba EUDR neúměrně zatěžuje producenty ze zemí s nízkým rizikem odlesňování, včetně České republiky, a přináší nepřiměřenou administrativní zátěž bez reálného přínosu pro ochranu světových lesů,“ uvedl Jiří Svoboda, předseda Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR.
Sdružení vyzvalo premiéra Petra Fialu (ODS), aby nařízení na evropské úrovni znovu otevřel. Podle vlastníků by měla být zavedena zvláštní kategorie zemí s nulovým rizikem odlesňování, do níž by Česko spadalo.
Nařízení kritizují i další státy EU – kromě Česka žádalo jeho změnu dalších 17 ministrů zemědělství. Obchodní řetězce v Německu už oznámily, že počítají se zdražením potravin. Česká Potravinářská komora varuje, že stejné dopady čekají i spotřebitele v tuzemsku.
autor: PV