Fiala (SPD): Problém nejsou příjmy, ale výdaje, a s výdaji se nedělá téměř nic

reklama

Vážené kolegyně, kolegové,

já bych chtěl dnes navrhnout a předřadit bod na program této schůze Poslanecké sněmovny s názvem Informace vlády o vývoji státního dluhu a opatřeních na jeho snižování.

SPD na tiskových konferencích už tři týdny bilancuje vládnutí této vlády z ekonomického hlediska. Je to úplná katastrofa. Je to úplná katastrofa ve všech parametrech, na které se podíváte. Ale ne katastrofa, která se týká České republiky, ve většině těch parametrů jsme nejhorší v Evropě, nejhorší v Evropě, a také nejhorší ze zemí OECD. Je to prostě katastrofa, je to totální sešup ne od deseti k pěti, ale od deseti k nule.

Česká republika je v posledních letech nejrychleji se zadlužující zemí Evropské unie. Tento trend stále pokračuje a bohužel sílí, a to přesto, že máme jednu z nejnižších registrovaných nezaměstnaností v celé Evropě, což by přece za normálních okolností růst rozpočtového deficitu významně snižovalo, protože ti lidé platí daně, platí odvody, platí další věci, mají ekonomickou sílu. Ale to znemožňují jednak v evropském měřítku velice nízké české mzdy a skutečnost, že růst inflace je již téměř dva roky o dost vyšší než růst těchto mezd. Jsme také nejhorší v růstu reálných mezd. Jenom ve třech zemích Evropy nerostly reálné mzdy, myslím, že je to Česko, Slovensko a Německo. A Česko je úplně nejhorší, takže se snižuje i kupní síla.

Co konkrétního proti tomu vláda hodlá dělat? No, na to se právě v tomto bodu chci ptát. A hlavně, co udělala, aby se něco z toho změnilo? Já jsem slyšel premiéra Fialu, který mluvil k českým velvyslancům, jak je všechno skvělé, jak vláda všechno zvládla, jak máme energie, jak průmysl roste... No, neroste. Já tady mám samozřejmě grafy. Průmysl - poslouchejte. Průmyslová výroba v Česku za červenec 2023 minus 2,8 procentního bodu, jsme v červených číslech, stavební výroba minus 2,1, v červených číslech, zahraniční obchod minus 6 miliard, jsme v červených číslech. Prostě všechno špatně. A ještě navíc chce milá vláda konsolidačním balíčkem mzdy nejrůznějšími způsoby a opatřeními, poplatky a daněmi a vším možným snižovat. Konsolidační balíček jsme tady měli minulý týden, prošel druhým čtením. Vláda to bere jako velkou výhru, ale já si to nemyslím, prostě je to špatně. Je to špatně, sníží to HDP, sníží to kupní sílu, sníží to další nutné ekonomické potřeby této země. A hlavně lidi - sníží to osobní spotřebu. A tady jste slyšeli od mého předřečníka, že lidi už nechodí ani na teplé jídlo, 16 % chodí na teplé jídlo, protože prostě nemají peníze. Takže tento konsolidační balíček je ještě navíc výrazně proinflační a bude zvyšovat inflaci v České republice.

Ing. Radim Fiala SPD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Takže když to shrnu, příjmy z relativně velmi vysoké zaměstnanosti nedokážou pokrýt stále rostoucí výdaje státu. Protože když vláda něco udělá, tak samozřejmě z toho plynou vedlejší konsekvence, vedlejší účinky, že někomu něco kompenzuje, například ceny energií kompenzuje spekulantům. Jenom v první polovině letošního roku to bylo 40 miliard. A protože jsou vysoké, tak je musí kompenzovat i fyzickým osobám, rodinám, kteří nedosáhnou svými příjmy na to, aby si vůbec mohli v tom bytě zatopit. Takže kompenzuje to všem stranám. A ten státní rozpočet prostě není nafukovací. Takže to bude podle mě velký sešup.

A to neříkám jenom já. Jasně to vyplývá například i z aktuální zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu. Já Nejvyšší kontrolní úřad považuji za velkou autoritu. Jednak v kolegiu jsou lidé ze všech politických stran, kteří kontrolují, aby se Nejvyšší kontrolní úřad nevychýlil moc doleva, nebo doprava, aby udržoval objektivitu. A já ho opravdu považuji za jednu z nejvyšších autorit, která by kromě jiného měla například kontrolovat Národní agenturu pro sport, kterou nekontroluje nikdo. Je vedená na Úřadu vlády, takže nikdo nemá kompetence ji kontrolovat - jde jenom o 7 miliard. Dále si myslím, že by Nejvyšší kontrolní úřad měl kontrolovat hospodaření České televize a Českého rozhlasu, to je úplná katastrofa. Takže si myslím, že bychom jeho pravomoci měli posílit.

Takže co uvádí Nejvyšší kontrolní úřad? Nejvyšší kontrolní úřad v této zprávě uvádí, že loňská česká inflace byla pátá nejvyšší v Evropské unii a pokles reálných mezd byl dokonce největší v historii samostatné České republiky, to znamená od roku 1989. Všechny tyto údaje jsou součástí zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu ke státnímu závěrečnému účtu za loňský rok - můžete si je samozřejmě dohledat na internetu.

Anketa Má Česko pořídit letouny F-35? Ano 1% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 6141 lidí

Co se týče inflace, tak by vláda podle názoru NKÚ měla podniknout systémové rozpočtové kroky a zaměřit se více na její příčiny. A to my v SPD říkáme už víc než rok a nikdo na to neslyší a mrzí mě, že na to neslyší novináři, že o tom prostě nepíšou a že to nepíšou, ani když to řekne taková autorita, jako je NKÚ. Ale citují premiéra, kteří říká: "Všechno jsme zvládli, všechno je v pořádku, ekonomika běží"... Tak to si myslím, že brzo ucítíme, že to tak není.

Systémový boj proti inflaci je klíčovým faktorem i ve vztahu k dlouhodobé udržitelnosti důchodového systému a k vyrovnané bilanci takzvaného, takzvaného důchodového účtu. Mezi příčiny inflace řadí Nejvyšší kontrolní úřad nárůst veřejných výdajů, který má za následek schodkové hospodaření a rychle rostoucí zadlužení. Opět se shodujeme. Vláda navyšuje rozpočtové příjmy tím, že na všechny skupiny obyvatel - jak fyzických nebo právnických osob - uvaluje různé daně, poplatky a další věci, takže navyšuje příjmy, ale téměř vůbec nepracuje s výdaji. Pracuje s nimi tím, že sníží národní dotace, ale neřekne které, za prvé, a za druhé, já si nemyslím, že to bude úplně jednoduché.

Úřad dále uvádí, že snahy o zotavení ekonomiky po pandemii covidu značně zpomalil ohromný nárůst cen energií. Ano, to je pravda. A já k tomu dodávám, že šlo alespoň u elektřiny o růst nikoliv nezbytný a že Fialova vláda nepodnikla kroky nutné k tomu, aby ceny elektřiny zůstaly na rozumné a splatitelné úrovni, že cenové stropy nasadila nesmyslně vysoko, nezafixovala je u výrobců a navíc vyházela z okna miliardy korun z rozpočtu na kompenzaci překupníkům a spekulantům s energiemi - to je to, o čem jsem mluvil - za první pololetí letošního roku 40 miliard.

Kdyby to udělala takzvaným sociálním tarifem, to znamená, vzala výrobní náklady na cenu elektřiny našich elektráren, dala k tomu nějakou přirozenou marži, deset, patnáct procent, nazvala to sociálním tarifem a prodávala to fyzickým i právnickým osobám v České republice, a na Lipské burze prodávala jenom přebytky do zahraničí, tak se nemůže stát, že budeme mít nejdražší elektřinu v Evropě, a nemůže se stát, že ji prodáváme Rakušákům, kteří ji mají levnější než my - oni si ji od nás koupí a ještě ji mají levnější než my. Takže to je věc, ve které i mě tato vláda zklamala.

V posledních čtyřech letech převyšoval růst veřejných výdajů o 26 procentních bodů růst příjmů, což je podle Nejvyššího kontrolního úřadu hlavním důvodem schodku státního rozpočtu. Samozřejmě. V příjmech státu stále existuje prostor pro zlepšení. Nejvyšší kontrolní úřad ho spatřuje například v lepším výběru daní, celkový - a teď poslouchejte - celkový objem daňových nedoplatků se totiž jen v roce 2022 pohyboval nad 106 miliardami korun, 106 miliard korun daňových nedoplatků. A dluhy se platit mají. To je více než třetina aktuálního schodku.

Nejvyšší kontrolní úřad také dále varuje, že ani vysoká míra zaměstnanosti nedokáže vytvořit dostatek příjmů státu pro krytí jeho rostoucích výdajů. Ry výdaje neustále rostou. Pokud by se v budoucnu přiblížila míra nezaměstnanosti k průměrné míře nezaměstnanosti v Evropské unii, znamenalo by to pro veřejné rozpočty ještě navíc výrazný výpadek příjmů a nárůst výdajů na podpory v nezaměstnanosti. Takže ta situace může být ještě katastrofičtější. A jestliže mluvíme o tom, že díky cenám energií probíhá deindustrializace Evropy, zastavil se ekonomický motor Evropy, Německo, který je v recesi, zastaví se také ekonomický motor České republiky a firmy budou odcházet do Asie, především do Asie kvůli levnějším energiím, aby byly konkurenceschopné na světových trzích. A už se to děje. Takže pokud začne stoupat míra nezaměstnanosti v České republice, bude to pro náš státní rozpočet další obrovská katastrofa.

Pokud by se v budoucnu přiblížila... to už jsem řekl... podpory v nezaměstnanosti, tím by se dále prohloubilo zvyšování veřejného dluhu. Bohužel ve světle šílených opatření Green Dealu Evropské unie není ve střednědobém horizontu růst nezaměstnanosti v důsledku omezení českého průmyslu, zejména toho klíčového, automobilového. Prostě může se to stát. Green Deal je ideologie. Je ideologie o klimatismu, o čistotě prostředí. Je to nesmysl. V Číně roste jedna uhelná elektrárna za měsíc. My máme stejnou atmosféru. Evropa produkuje 0,8 % CO2. Slyšíte to? Je to nesmysl. Jedna sopka vysoptí za jeden den CO2, co celé lidstvo od počátku lidstva. Za jeden den. Je to nesmysl. Je to ideologie, do které dáváme miliardy korun, miliardy eur a miliardy dolarů, které se nám nikdy nevrátí. A nahráváme tím Číně a Rusku. A Čína říká - děláte to skvěle, děláte to perfektně. A směje se pod fousy, protože si nás jednou koupí. A to je přece ta hrůza.

V citované zprávě Nejvyššího kontrolního úřadu také stojí, že podle mezinárodního srovnání zaznamenaly tři čtvrtiny zemí Evropské unie vloni vyšší meziroční růst hrubého domácího produktu než Česká republika, která zaznamenala o 1,1 procentního bodu nižší meziroční růst, než je průměr Evropské unie, přičemž letos je tento trend na konkrétních číslech ještě horší a už jsme v rámci Evropské unie v této veličině na posledním místě - stejně tak jako v propadu reálných mezd. Ekonomický motor se zastavil.

Česká ekonomika se tak nedokázala vrátit na předkrizové tempo růstu hospodářství z roku 2019, kdy naše ekonomika rostla tříprocentním tempem. Co bychom za to dnes dali? Všechny tyto údaje jsou z hlediska naší ekonomické perspektivy i současnosti tristní a hrozivé, ale hlavně - není vidět naprosto žádné světlo na konci pomyslného tunelu. Kdybychom věděli, že se ekonomika zlepšuje, ekonomická situace, tak máme nějakou naději, ale my nemáme nic, protože je to měsíc od měsíce horší. Je to katastrofa, je to tristní.

A protože vláda tato varovná čísla a varovné trendy, protože nejde o náhodný výkyv, ale už o poměrně dlouhodobý jev, naprosto nebere na vědomí, dělá jakoby tato čísla neexistovala a nedělá nic pro zvrácení a zlepšení možného dalšího vývoje vůbec nic. Jediné, co dělá, je, že říká - všechno je v pořádku, všechno jsme zvládli, všechno pojede, vážení velvyslanci, říkejte ve světě, že Česko je ta nejlepší země pro investice jiných zemí do Česka - a já s tím souhlasím, ale to jim prostě nemůže projít. Ti lidé, když se budou chtít investovat, tak se podívají na ta čísla - a to je špatně. Takže ta čísla i pro investice jiných zemí ze světa musí jít rapidně nahoru, jinak na to nikdo nenaskočí. Naopak svými konkrétními kroky, například zmíněným daňovým balíčkem, špatnou situaci ještě nadále prohlubuje. Ale to jsme si řekli - problém nejsou příjmy, problém jsou výdaje a s výdaji se nedělá téměř nic. A náprava, kterou budou muset činit budoucí vlády, bude čím dál náročnější, dražší a pro všecky občany, ale i firmy, bolestivější.

Proto tady stojím a proto bijeme na poplach, proto chceme slyšet konkrétní odpovědi - tak co budete dělat, vládo? Řekněte, co, jaké budou konkrétní kroky, aby se ekonomická situace České republiky v budoucnu zlepšila. Já nechci slyšet, že všechno funguje a všechno je super. Čísla hovoří jasně - je to špatně. Řekněte to tady a teď. A proto navrhuji zařadit bod Informace vlády o vývoji státního dluhu a inflace a o opatřeních na jejich snižování jako první bod této schůze.

Děkuji za pozornost.

Psali jsme: Fiala (SPD): Výběr daní je o něco vyšší než celková inflace Fiala (SPD): Hovořit za této situace o snižování inflace může pouze lhář Fiala (SPD): Podle mého názoru lidská zrůda Fiala (SPD): Zastavme klimatické šílenství

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama