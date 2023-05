Fiala (SPD): To vláda dopustila astronomickou inflaci. Víc než rok a půl nic nedělala

reklama

Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, můj předřečník většinu těch bodů, o kterých jsem chtěl tady hovořit a navrhnout, již navrhl. Já se vrátím tedy k jednomu bodu, který budu chtít navrhovat, a to je konsolidační balíček. Jsem přesvědčen o tom, že o této věci musíme mluvit. To, proč tady dneska stojím, nejsou žádné obstrukce. Také navrhuji jenom jeden jediný bod a to je konsolidační balíček, protože jsem přesvědčen o tom, že bychom o tom měli mluvit a že ta situace je opravdu složitá.

Abych řekl něco pozitivního k tomu konsolidačnímu balíčku. Je důležité říct, že Česká republika opravdu nějakou reformu potřebuje, protože stav veřejných rozpočtů a veřejných financí je katastrofální a v budoucnu nám hrozí velké ekonomické problémy. Pokud by se nic nestalo, tak by to samozřejmě došlo do špatných konců. Ale když tato vláda řekla, že udělá nějakou reformu veřejných financí, že udělá konsolidaci veřejných financí, tak jsem si opravdu nepředstavoval, že to půjde takovým způsobem.

Na jednu stranu se musím vrátit k tomu, že stav ekonomiky České republiky je velmi špatný. Neúnosně se prohlubuje deficit státního rozpočtu. Ten skončil v letošním březnu ve schodku 166,2 miliardy korun, což je vůbec nejhorší výsledek prvního čtvrtletí od vzniku České republiky. V dubnu už pak dosáhl objemu 200 miliard korun. Strukturu a parametry státního rozpočtu hnutí SPD dlouhodobě kritizuje a jeho výrazné nedostatky konstatuje mimo jiné ve svých výročních zprávách i Nejvyšší kontrolní úřad.

Vláda nedělala více než jeden rok od nástupu energetické a potravinové krize vůbec nic, čímž dopustila astronomickou inflaci a podpořila její růst a poté přišla až minulý týden s takzvaným konsolidačním ozdravným balíčkem, v němž představila své návrhy řešení a to převážně zvyšováním daní a takzvanou důchodovou reformou. Podle vlády má výrazné zvýšení daní příští rok přinést do rozpočtu 31 miliard a další rok 70 miliard korun.

Přitom před volbami koalice SPOLU - ODS, KDU-ČSL a TOP 09 - prohlašovala, že žádné daně nezvýší. Všude to říkali. Já myslím, že si to můžeme přehrát ve všech televizích, ve kterých se koalice SPOLU objevila - premiér Fiala, ODS - tak všude říkali, že žádné daně nezvýší a opak je pravdou. Můžeme si to všichni pustit a všichni jsme to viděli.

My jsme přesvědčeni, že řešením jsou úspory na straně státu a vláda musí začít v první řadě u sebe a nikoliv řešit schodek státního rozpočtu snižováním valorizací důchodů a plošným zvyšováním daní.

Ten základní problém, proč se valorizují důchody, je přece inflace. Zvyšování důchodů je důsledek inflace, takže tato vláda neřeší příčiny, to znamená tu inflaci, ale řeší důsledky, aby se zbavila problémů, které v souvislosti s inflací, ekonomických problémů, které v souvislosti s inflací nastaly. Takže já tvrdím, že bod číslo jedna je řešit inflaci a přece ty nárůsty, mimořádné valorizace důchodů byly schváleny legislativně, to znamená v zákoně právě proto, právě proto, abychom ochránili důchodce a jejich reálné příjmy před tak vysokou inflací.

No, a teď vlastně je všechno jinak. Mění se zákony, důchodci přijdou o své reálné příjmy, důchody a samozřejmě se z nich stane časem skupina obyvatel, která bude ohrožena finanční chudobou.

Je potřeba snížit - já budu pokračovat dál - je potřeba snížit výdaje jednotlivých ministerstev v průměru o 10 %, a nikoliv zavádět obsáhlou daňovou reformu, která bude mít nepříznivý dopad na všechny občany České republiky. Vláda neřeší příčiny a hasí pouze důsledky své vlastní nezodpovědné činnosti. Vláda tímto způsobem zcela přenáší svou neschopnost v podobě břemena státního dluhu na slušné a pracující občany namísto toho, aby například konečně zdanila nadnárodní zahraniční korporace, které z České republiky ročně vyvádějí nezdaněné stamiliardové zisky a dividendy. Jde až o 300 miliard zisků a dále samozřejmě obrovské optimalizace, které mohou dělat až dalších 200 miliard. A to jsou všechno peníze, které z České republiky odtékají těmi velkými zahraničními nadnárodními korporacemi.

Zvýšení DPH u piva z 10 na 21 % je potom posledním pomyslným takovým hřebíkem do rakve venkovských hospod. Demonstrace proti vládě Petra Fialy pořádané hnutím SPD po celé republice jsou tak naprosto oprávněné. A my říkáme, že ten konsolidační balíček není nic jiného než snaha vytáhnout z lidí peníze, protože ta vláda dělá dluhy a ty peníze někde musí vzít. A jediná možnost je vytáhnout je z lidí. My si myslíme, že to je špatně, že by měl stát hospodařit jinak a šetřit hlavně sám u sebe. Takže paní předsedající, to je můj návrh, o kterém by chtěl dneska hovořit. Můžete to zařadit jako bod číslo jedna dnešního programu a jmenuje se Konsolidační balíček.

