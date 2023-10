Fiala (SPD): Totalitní Velký bratr přichází z Bruselu

reklama

Evropská unie chce šmírovat soukromou komunikaci a všechna data lidí bez omezení. Záminkou má být boj zneužívání dětí. Server E15 informoval, že Evropská komise se rozhodla zajít tam, kam nezašel ještě žádný z demokratických států, tedy přímo k sledování veškeré soukromé komunikace či privátních úložišť fotek, videí a zvukových záznamů.

V EU se proti tomu strhl silný odpor, některé neziskové organizace věnující se digitálním svobodám mluví o „nejkritizovanějším návrhu legislativy v historii“. Hnutí SPD podporuje ochranu dětí proti zneužívání a zpřísnění trestů, ale odmítáme, aby se to zneužívalo ke šmírování lidí a zavádění totality.

Trojice novinářů – Apostolis Fotiadis, Luděk Stavinoha a Giacomo Zandonini – zjistila, že unijní policejní organizace Europol po Evropské komisi chtěla, aby s návrhem zašla ještě dál. Konkrétně Europol požadoval „nefiltrovaný přístup ke všem datům“, a to i těm, která se sexuálního obtěžování dětí netýkají. Asistovat by ji v tom měla nově vzniklá instituce Centrum EU.

„Všechny údaje jsou užitečné a měly by být předávány orgánům činným v trestním řízení. Centrum EU by nemělo provádět žádné filtrování, protože i nevinný snímek může obsahovat informace, které by mohly být v určitém okamžiku užitečné pro orgány činné v trestním řízení,“ uvádí se v zápisu ze schůzky mezi zástupci Evropské komise a Europolu, který se podařilo novinářům získat.

To je přece naprosto šílené! Evropská unie se tak nabourá lidem do jejich soukromí a může soukromá data zneužívat. V každé civilizované společnosti a právním státě je pro sledování či odposlechy vyžadován souhlas soudu na základě důvodného podezření z trestné činnosti.

Ve výsledku hrozí, že by Europol nejen narušil soukromí stamilionů občanů EU, ale zároveň jejich data využil pro trénování vlastního AI nástroje pro detekci závadného obsahu. Data uživatelů by tak posloužila k tomu, aby měl Europol lepší možnosti ke špehování. To má zároveň v současné době zakázané, varuje E15.

Znovu se tak podle serveru ukazuje, že unijní i státní orgány se vytrvale snaží prosadit možnost co nejplošnějšího sledování společnosti, a tím si i značně ulehčit práci. Vždy se tyto orgány ohánějí bezpečností a o dopadech pouze na lidi, kteří provedli něco špatného. Pokud by ovšem docházelo ke sledování v tomto rozsahu a bylo například i prolomeno koncové šifrování, o což Evropská komise původně usilovala, došlo by paradoxně k ohrožení bezpečnosti.

