Filip (KSČM): Dozvíme se pravdu?

V souvislosti se zveřejněním některých dlouho utajovaných skutečností, které D. Trump uvolnil (např. o atentátu na J. F. Kenedyho, Martina Luthera Kinga…), a vyjasnění role tajných služeb USA v těchto případechse pokouší další lidé o objasnění okolností, které jsou nedávnou minulostí. V této souvislosti oceňuji práci Michela Chossudovského, který se pustil bez dalšího do objasnění případu sabotážního útoku na plynovod Nord stream 2.

Jeho práci tentokrát široce publikoval Global Research dne 18. února letošního roku, když jeho starší úvahu z 11. října 2022, která navazovala na samotný sabotážní útok ze dne 26. září 2022 a kterou podrobně analyzoval Seymor Hersh, nikdo další nekomentoval a nebyla ke škodě věci více veřejně přístupná.

Na síti sice občas kolovala tisková konference Joa Bidena za přítomnosti Olafa Scholze ze dne 7. února 2022, tedy dva týdny před zahájením zvláštní vojenské operace Ruské federace na Ukrajině, kdy v Bílém domě bývalý americký prezident na otázku Caroline Maillouxové odpověděl, že už nebude žádný Nord Stream 2. Na další otázku, jak to chce provést, když trasa plynovodu je podle mezinárodního práva v jurisdikci nejméně čtyř suverénních států, odpověděl, cituji „prostě to uděláme.“

Michel Chossudovsky to nazývá americkou válkou proti Evropě, a dokonce to kvalifikuje jako „zákon“ o válce proti Evropě, když jde o záměrné zničení zařízení v teritoriálních vodách národních států EU z vůle zahraničního státního aktéra. O to víc trapné bylo pouhé přihlížení německého kancléře Olafa Scholze, který se takovému vyjádření bývalého amerického prezidenta ani slovně nevzepřel.

Od té doby jsme také svědky dramatického zvyšování cen energie, ztráty konkurenceschopnosti nejen českého, ale i dalšího evropského průmyslu a celkového úpadku našeho hospodářství. Já jen dodávám, že tato válka USA proti Evropě se datuje nejméně od roku 1999, kdy tzv. koalice ochotných bez souhlasu Rady bezpečnosti OSN zaútočila na bývalou Jugoslávii a zničila rozbombardováním mostů v Novem Sadu Dunajskou vodní cestu.

Už tenkrát němečtí podnikatelé nechápali, proč zrovna tohle měl být cíl, když to poškozuje jejich ekonomické zájmy. Tenkrát se to také už týkalo našich slovenských sousedů. Z Evropy se opět stalo válčiště a někteří si to nechtěli přiznat. Pokud bude vůle na straně nové administrativy D. Trumpa, tak se možná dozvíme, jaká je pravda, kdo a na čí příkaz tento sabotážní, a dovolím si napsat, teroristický útok provedl a zda za to ponese odpovědnost.

