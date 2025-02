Filip (KSČM): Nejásal jsem tenkrát za „prvního“ Trumpa a nejásám ani teď

Od 20. ledna máme Trumpa „druhého“, zmíním se ale nejdřív o tom „prvním“ (2017 – 2021). Ještě před jeho první inaugurací. V Otázkách Václava Moravce 27. listopadu 2016 (ve studiu se mnou byl tehdejší ministr obrany Stropnický) jsem kromě jiného řekl i toto: „Trump říká Evropě, posilujte vy ty rozpočty a jestli chcete svoji obranu, tak si ji tam zabezpečte, protože já tady za vás bojovat nebudu. To zatím nezměnil.“

Uplynulo něco málo přes osm let a nic se v Trumpově přístupu k Evropě nezměnilo. Ba co více, nynější atak jeho administrativy ohledně zvyšování výdajů na zbrojení bude totiž ještě mnohem intenzivnější, pokud nemám použít slovo brutální. Ostatně staronový prezident USA to již mnohokrát avizoval, než tomu bylo za Trumpa „prvního“.

Nyní ale musím přejít k tomu podstatnému, co chci sdělit a co si zřejmě ne každý do důsledku uvědomuje. Ponechme nyní stranou výrok, že válku na Ukrajině zastaví do 24 hodin, to k Trumpově velikášství a teatrálnosti patří. Nicméně on ji zastaví, o tom není sporu. Samozřejmě nikoli do oněch 24 hodin, to už by se na Ukrajině neválčilo, ale zastaví.

JUDr. Vojtěch Filip KSČM



krajský zastupitel Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Zásadní otázka zní: V čí prospěch, v prospěch koho ji zastaví? Určitě ne ve prospěch Evropy a bude se snažit, aby to nebylo ve prospěch Ruska. Tedy pokud nechce obnovit bipolární svět a pokusit se získat Rusko na svou stranu proti Číně. V souvislosti s Ruskem bude záležet především na tom, co se dohaduje v zákulisí a kam my zatím nedohlédneme. Tedy nevíme zejména to, jak bude vypadat nejen Evropa, ale svět po rusko-ukrajinském konfliktu. Že je na stole zcela nové uspořádání, o tom nepochybujme.

Nezpochybnitelné podle mého názoru je, že po nastolení míru bude nejvíce bita Evropa. Víceméně zaslouženě, to si přiznejme. Nesmyslná politika, kterou neoliberálové papouškují, tzv. Euro-atlantického prostoru, nese své hořké ovoce. Rusko se po bruselských sankcích obchodně orientuje na Asii a Afriku (BRICS), ostatně co s chudou Evropou, a Spojené státy si z té zbídačené Evropy udělají odbytiště svého zboží, přirozeně včetně nákupu amerických zbraní a techniky, a to v nepředstavitelně větší míře, než tomu bylo dosud.

Anketa Mohou Němci přestat cítit vinu za své rodiče, prarodiče a praprarodiče, jak jim radí Elon Musk? Mohou přestat cítit vinu 16% Nesmí přestat cítit vinu 80% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 7397 lidí

Tím Evropu, neschopnou vlastní produkce z důvodu vysokých cen energií, ropy a plynu, které budou diktovat USA, vmanévrují do pozice kolonie a Evropany do pozice otroků. Bita bude i sama Ukrajina, kterou americké firmy skupují ve velkém. Když k tomu připočtete migrační politiku Evropské unie, předpokládám, že na otázku, co Evropu čeká v blízké buducnosti, si odpovíte sami.

V této souvislosti zmíním další výrok z citovaných OVM 27. listopadu 2016: „Jestliže po roce 2004 Česká republika vstoupila do Evropské unie, vstoupila do Schengenského prostoru, my nemáme vnější hranici, tak proč nemůže ta vnější hranice schengenského prostoru být chráněna? K čemu nám tedy ta armáda je? My jsme jasně říkali, že migrační krize nejde řešit tím, že tady budeme přijímat migranty. Pokud bude ten důvod, aby lidé utíkali z území, tak migrační krize bude pokračovat. Podstatné je, jestli bude zastavena příčina migrační krize a jakým způsobem.“

Ani dnes bych to neřekl jinak. Věřte mi ale, že z toho, že na má slova došlo, žádnou radost nemám. S obavami se dívám na budoucí hlavní problémy, avšak s trochou naděje, že se blíží podzimní volby. Doufám, že lidé do té doby procitnou a nepřipustí scénář z parlamentních voleb v roce 2021.