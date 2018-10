Filip (KSČM): Tvrdý brexit a hanba Bruselu

Současný bruselský diktát plný nesmyslných nařízení a „buzerace“ (doufám, že mi toto slovo odpustíte) členských států nikam nevede. Británie za půl roku nadobro odejde z EU, zabouchne za sebou dveře a my se nebudeme stačit divit. Proč asi Britové odcházejí? Nedivím se jim… Skoncujme již konečně se současnou podobou EU ve znamení nesmyslných kvót, sprostého diktátu, absurdních příkazů, neuvážených zákazů a nařízení a dejme více prostoru jednotlivým národním parlamentům a jejich zájmům. EU má být společenstvím, které hájí zájmy jednotlivých členů. Unie by měla být sjednotitelem evropských států, a to nejen v oblasti mezinárodní politiky či obchodu, ale také v oblasti bezpečnosti atd. Žel, se tak neděje. Bruselští byrokraté si z nás dělají jen legraci, stále dokola hasí následky problémů, které sami zavinili a nás všechny trápí, ale neřeší jejich příčiny. To mnoho lidí nechce a ani neumí pochopit!

Pokud je však úkolem zlikvidovat EU a pohřbít tento projekt, pak se to bruselským daří dokonale.

Vojtěch Filip

1. místopředseda PSP ČR a předseda ÚV KSČM

