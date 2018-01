Filip (KSČM): Útok na ústavní systém je svým způsobem nepodložený

Vážený pane předsedo vlády, členové vlády, paní a pánové.

Já rozumím tomu návrhu, který tady přednesl pan předseda Bartoš, ale já se na to dívám z jiného hlediska, než on. Zcela logicky. Podívejte se, byl by to precedens, který tady nebyl, co pamatuje český ústavní systém. To prostě je věc, kdy bychom rozhodovali bez toho návrhu mandátového a imunitního výboru, a to nás může posunout docela, promiňte mi, k revolučnímu právu.

Chápu, že to revoluční právo můžete vyžadovat, ale já s tím dost nesouhlasím, protože pokud chceme, abychom dodržovali určitá pravidla, tak je dodržujme. Tak je dodržujme. A to jednání, které tady máme, je v podstatě dáno tím, že vy jste dopředu deklarovali, že vládě Andreje Babiše nechcete vyslovit důvěru. Jeden z těch důvodů je to probíhající trestní řízení. A v tomto ohledu já to vidím spíš, že vy máte v úmyslu narušit fungování ústavních institucí.

To je realita. To je realita. Prostě vy nemáte zájem, aby se dodržovala určitá pravidla, která tady platí v ústavním systému. Je to jistě vaše právo, je to hlasovatelný návrh, ale já s tím z toho pohledu řádného fungování ústavních institucí, nesouhlasím. Nebudu proto hlasovat. A nevidím žádný důvod, abychom předřazovali před to nějaký jiný bod. Tady je jasně dáno, do kdy musí Poslanecká sněmovna zahájit jednání o důvěře vládě, která byla jmenována. My ho zahájíme. A jestliže jeden z těch důvodů je trestní stíhání, no dobře, tak té vládě nevyslovíte důvěru. Co to změní na tom, jestli tu je nebo není usnesení mandátového a imunitního výboru. Nic.

Čili váš útok na ústavní systém je svým způsobem nepodložený. Promiňte mi, jestli to chcete jako mediální trik, tak to vykládejte jako mediální trik, ale nezkoušejte to udělat jakoby normu k projednání ústavních institucí.

JUDr. Vojtěch Filip KSČM



místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Stanjura (ODS): Premiér je trestně stíhán a hlasování sněmovny na tom nic nezmění Kalousek (TOP 09) Budeme hlasovat o důvěře vládě člověka, obviněného z trestných činů ODS: Babišovu menšinovou vládu nepodpoříme ODS vládu nepodpoří kvůli programu i svému závazku voličům

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV