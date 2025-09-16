Kordová Marvanová: Svátek demokracie na pražském zastupitelstvu

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k jednání pražského zastupitelstva

Na programu byla spousta důležitých a aktuálních bodů. Jeden z nich jsem navrhla zařadit. Je to situace kolem podivných zakázek v městské firmě Pražské služby - nepřEKOnatelný servis a odmítnutí plánované změny stanov.

Náměstkyně primátora Jana Komrsková dlouhodobě usiluje o důslednou kontrolu hospodaření této městské firmy. Na Radě HMP předložila dokumenty, které dokládají, že veřejnou zakázku za 321 milionů korun představenstvo firmy zadalo bez souhlasu dozorčí rady. To je přímé zásadní porušení stanov, protože veřejné zakázky nad sto milionů podléhají souhlasu dozorčí rady!

Přesto Rada HMP odmítla s tím vyslovit nesouhlas, a naopak odhlasovala většinou hlasů, že se mají stanovy této městské firmy účelově změnit tak, aby už ani takto velké veřejné zakázky nepodléhaly žádné kontrole a souhlasu dozorčí rady.

To je skandální a naprosto nepřijatelné! Účelově měnit stanovy tak, že si sám akcionář sníží možnosti kontrolovat manažery městské firmy, to je bezprecedentní a mimořádně podezřelé.

Bohužel pro zařazení tohoto bodu na jednání zastupitelstva bylo jen 22 zastupitelů, takže bod zařazen nebyl. Přesto to nevzdáme a příště se k tomu musíme vrátit! Hospodaření městských firem musí být transparentní a pod důslednou kontrolou, protože jde o veřejné prostředky daňových poplatníků!

JUDr. Hana Kordová Marvanová

  • BPP
  • senátorka
