Kavij (KSČM): Bez zachování míru není možný další rozvoj lidské společnosti

17.09.2025 4:31 | Monitoring

Zachování míru je základní prioritou levicového a vlasteneckého hnutí STAČILO!

Kavij (KSČM): Bez zachování míru není možný další rozvoj lidské společnosti
Foto: Repro KSČM
Popisek: Člen VV ÚV KSČM za Plzeňský kraj Miroslav Kavij

V době po převratu, znamenající likvidaci socialismu a nastolení  divokého kapitalismu, a posléze proti vůli občanů rozpadu Československa jsem nikdy nepomyslel, že současná Fialova vláda válečných štváčů společně s Hradním agentem Pávkem bude patřit k nejmilitantnějším vládám současné fašistické Evropy, nebude mít zábran k zavlečení našich občanů do bratrovražedné války s Ruskou federací a staneme se ekonomickou kolonií exnacistického Německa.

Zachování míru je základní prioritou levicového a  vlasteneckého  hnutí STAČILO!, bránícího politické, společenské a sociální výdobytky našich předků. Prosazování mírové politiky tohoto hnutí je hlavním důvodem mé kandidatury na kandidátní listině hnutí STAČILO! za Plzeňský kraj. Bez zachování míru není možný další rozvoj lidské společnosti.

Mgr. Miroslav Kavij

  • KSČM
  • krajský zastupitel
