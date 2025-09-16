Mračková Vildumetzová (ANO): Kdo na pana předsedu tlačil?

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k projednání bitcoinové kauzy Senátem

Mračková Vildumetzová (ANO): Kdo na pana předsedu tlačil?
Dostala jsem sms zprávu od kolegy Pavla Fischera. Slušnou. Vstřícnou. Bohužel to, co v ní píše, je za mě strašné. Bitcoinová kauza se 23. září v Senátu na výboru pro bezpečnost probírat nebude. Na programu není. A to na tom byla shoda vedení výboru.

Odsunuli ji na termín po volbách. Kdo na pana předsedu tlačil? Kdo mu to vymluvil? Můžu si jen domýšlet. Štve mě to a je to velká škoda, protože pozváni měli být bývalý ministr Pavel Blažek, ministr financí Zbyněk Stanjura a bývalý nejvyšší státní zástupce Igor Stříž.

