Mračková Vildumetzová (ANO): Kdo na pana předsedu tlačil?

Dostala jsem sms zprávu od kolegy Pavla Fischera. Slušnou. Vstřícnou. Bohužel to, co v ní píše, je za mě strašné. Bitcoinová kauza se 23. září v Senátu na výboru pro bezpečnost probírat nebude. Na programu není. A to na tom byla shoda vedení výboru.
Odsunuli ji na termín po volbách. Kdo na pana předsedu tlačil? Kdo mu to vymluvil? Můžu si jen domýšlet. Štve mě to a je to velká škoda, protože pozváni měli být bývalý ministr Pavel Blažek, ministr financí Zbyněk Stanjura a bývalý nejvyšší státní zástupce Igor Stříž.
Mgr. Jana Mračková Vildumetzová
autor: PV