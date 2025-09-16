Naběhnout. A celej kostel. Příspěvek o útoku na mši už se řeší

V úterý v pravé poledne se v Týnském chrámu na Staroměstském náměstí uskutečnila mše za Charlieho Kirka, kterou celebroval kardinál Dominik Duka. Obřadu se kromě věřících zúčastnili i politici a představitelé veřejného života, na pořádek dohlížela policie.
Smrt amerického konzervativního aktivisty Charlieho Kirka, zastřeleného útočníkem na univerzitě v Utahu, dál rozděluje společnost. Mši za zavražděného Kirka provázely nejen protesty v samotném Týnském chrámu, ale také nenávistné reakce na sociálních sítích.
Na síti X se objevil příspěvek, v němž anonymní uživatel vystupující jako Karlos a Arnold z Nuslí napsal: „Někdo tam měl naběhnout a vykirkovat celej ten kostel.“
Narážel tak přímo na vraždu amerického konzervativního aktivisty, jehož jméno použil ve slovní hříčce jako synonymum pro střelbu. Na příspěvek okamžitě reagoval účet Komunikační kartička, který označil autora za muže jménem Karel Kučera a vyzval policii k zásahu:
„Jde zjevně o vyzývání k teroristickému útoku na kostel, kde bylo několik stovek lidí včetně malých dětí a novinářů z největších českých deníků a televizí,“ upozornil příspěvkem policii.
Zdravím @PolicieCZ, jde zjevně o vyzývání k teroristickému útoku na kostel, kde bylo několik stovek lidí včetně malých dětí a novinářů z největších českých deníků a televizí pic.twitter.com/lYeA8yrKER— Komunikační kartička ?? (@stratkomdotcom) September 16, 2025
Stejný účet později dodal: „Není mi to příjemné ani u takového zmrdečka, ale fakt, že mu jinak benevolentní Twitter už několikrát smazal komplet profil (nikoliv jen příspěvek) za výzvy k násilí, svědčí o tom, že jde o pořádného psychopata, který si aspoň debatu na služebně městské policie zaslouží. Kdyby platil pro všechny stejný metr, šel by si sednout natvrdo,“ dodal.
Není mi to příjemné ani u takového zmrdečka, ale fakt, že mu jinak benevolentní Twitter už několikrát smazal komplet profil (nikoliv jen příspěvek) za výzvy k násilí, svědčí o tom, že jde o pořádného psychopata, který si aspoň debatu na služebně městské policie zaslouží. Kdyby…— Komunikační kartička ?? (@stratkomdotcom) September 16, 2025
Příspěvek vyzývající k násilí se objevil krátce poté, co se do chrámu pokusila vniknout skupina mladých extremistů. Ti se podle svědků pokusili vtrhnout do chrámu, ale díky policii i přítomné ostraze neuspěli. Zhruba sedm mladých alternativně oděných protestujících stálo venku na Staroměstském náměstí.
Po skončení mše svaté se pokoušeli pískat na některé vycházející účastníky. Když procházel Dominik Duka v doprovodu spolupracovníků ke svému vozu, těchto pár aktivistů se snažilo vykřikovat „hanba“ a pískat. Byli však zcela přehlušeni stovkami vycházejících účastníků mše, kteří začali jako jeden muž skandovat „ať žije pan kardinál!“.
Skupinka demonstrantů držela v ruce transparenty s různými výroky Charlieho Kirka vytrženými z kontextu. Nepochybně neslyšeli kardinálova slova kázání, že se jedná o mši, a nikoli inkviziční soud, který bude rozebírat jeho různé výroky, které padly při tisících debat, které absolvoval.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Natálie Brožovská