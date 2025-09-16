Ne ruský dron, ale polská raketa. Novinky o zásahu střechy

16.09.2025 22:18 | Monitoring

Obytný dům v obci Wyryki ve východním Polsku zasáhla raketa vypálená z polského stíhacího letounu F-16, nikoli ruský dron, jak se původně předpokládalo, uvedl v úterý polský list Rzeczpospolita. Prezident Karol Nawrocki po zveřejnění informací deníku oznámil, že se bude od vlády domáhat objasnění.

Foto: commons.wikimedia.org/Andrzej Barabasz
Popisek: Donald Tusk

Prokuratura utajuje informace o „neidentifikovaném létajícím objektu“, jehož trosky dopadly na zmíněný dům a poničily jej, oficiálně mlčí také polské ministerstvo obrany, uvedl deník Rzeczpospolita.

Noviny s odvoláním na zdroje z polských bezpečnostních služeb uvedly, že se jednalo o raketu vzduch-vzduch AIM-120 AMRAAM. Raketa byla údajně vypuštěna při pokusu o zachycení ruského dronu, ale došlo k selhání naváděcího systému a raketa se odchýlila od kurzu.

Podle zprávy raketa nevybuchla díky bezpečnostnímu pojistnému mechanismu, který zůstal aktivní. Starší obyvatelé domu incident přežili, přestože byla stržena střecha a trosky prorazily strop.

Premiér Donald Tusk na zprávu reagoval s tím, že veškerá odpovědnost za poškození domu spadá na Rusko jako původce. Slíbil, že příslušné úřady budou informovat veřejnost, vládu a prezidenta po ukončení vyšetřování.

Prokuratura v Lublinu, která případ vyšetřuje, se zatím zdržela potvrzení původu rakety a uvedla pouze, že předmět dosud nebyl oficiálně identifikován.

Psali jsme:

„V tuto chvíli nemohu s jistotou říci, co dopadlo na dům ve Wyryki. Vyšetřování probíhá a čekáme na znalecké posudky,“ řekla novinářům prokurátorka Agnieszka Kepka.

K incidentu došlo po bezprecedentním narušení polského vzdušného prostoru ruskými drony vypuštěnými z Běloruska minulý týden. Většina dronů, které polští odborníci popsali jako „návnady“, nezpůsobila žádné škody, několik z nich však bylo zachyceno polskou protivzdušnou obranou.

Prezident Karol Nawrocki po zveřejnění aktuálních informací deníku oznámil, že se bude od vlády domáhat objasnění.

Polský náměstek ministra obrany Cezary Tomczyk dříve potvrdil, že byly sestřeleny tři drony, ale nezveřejnil místa, kde k tomu došlo.

Psali jsme:

autor: Natálie Brožovská

