Hlaváček (STAN): V Praze 11 vznikne nová městská čtvrť

16.09.2025 23:08 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k bytové výstavbě v Praze

Hlaváček (STAN): V Praze 11 vznikne nová městská čtvrť
Foto: Hans Štembera
Popisek: Petr Hlaváček (STAN)

Soukromý investor tu postaví tisíce bytů a současně přispěje městu 330 miliony korun. Díky tomu v lokalitě vznikne osmitřídní mateřská škola, velkorysá cyklistická a pěší infrastruktura, velké náměstí s aktivním parterem, sportoviště nebo dětská hřiště.

Anketa

Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?

1%
97%
2%
hlasovalo: 3088 lidí

Hlavní město navíc získá finanční prostředky, které budou použity na prověření možného pěšího a cyklistického přemostění dálnice D1. V budoucnu by tak mohlo vzniknout propojení dvou částí Jižního města.

Budoucí čtvrť spojuje bydlení, veřejnou vybavenost, služby i veřejný prostor do jednoho promyšleného a funkčního celku. Stejně jako třeba Smíchov city má být tento projekt výkladní skříní pražského developmentu. Je skvělé, že takto městotvorná zástavba, která reflektuje koncept tzv. patnáctiminutového města, vzniká i mimo širší centrum Prahy.

Děkuji za spolupráci panu starostovi Prahy 11 Martinovi Sedeke.

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček

  • STAN
  • územní plánování
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Hlaváček (STAN): Vltavská filharmonie neohrozí životní prostředí
Hlaváček (STAN): Hlavní nádraží součástí velkého dopravního uzlu
Hlaváček (STAN): Manuál vize Štvanice zkvalitní správu a údržbu ostrova
Hlaváček (STAN): Koridor VTR Praha – Drážďany je povolen

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

bydlení , Hlaváček , Praha , STAN

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Potřebuje Praha celé nové čtvrti?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Mgr. Filip Turek byl položen dotaz

Řidičák

Zajímalo by mě, jak je to s vaším avizovaným odevzdáním řidičáku? Nebo jste to jen tak plácnul, abyste se zviditelnil, což by bylo stejně hloupé, jako ta vaše rychlá jízda a je fakt, že vy politici rádi něco slibujete a pak couváte

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Hlaváček (STAN): V Praze 11 vznikne nová městská čtvrť

23:08 Hlaváček (STAN): V Praze 11 vznikne nová městská čtvrť

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k bytové výstavbě v Praze