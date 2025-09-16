Hlaváček (STAN): V Praze 11 vznikne nová městská čtvrť

Soukromý investor tu postaví tisíce bytů a současně přispěje městu 330 miliony korun. Díky tomu v lokalitě vznikne osmitřídní mateřská škola, velkorysá cyklistická a pěší infrastruktura, velké náměstí s aktivním parterem, sportoviště nebo dětská hřiště.
Hlavní město navíc získá finanční prostředky, které budou použity na prověření možného pěšího a cyklistického přemostění dálnice D1. V budoucnu by tak mohlo vzniknout propojení dvou částí Jižního města.
Budoucí čtvrť spojuje bydlení, veřejnou vybavenost, služby i veřejný prostor do jednoho promyšleného a funkčního celku. Stejně jako třeba Smíchov city má být tento projekt výkladní skříní pražského developmentu. Je skvělé, že takto městotvorná zástavba, která reflektuje koncept tzv. patnáctiminutového města, vzniká i mimo širší centrum Prahy.
Děkuji za spolupráci panu starostovi Prahy 11 Martinovi Sedeke.
doc. Ing. arch. Petr Hlaváček
autor: PV