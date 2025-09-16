Ministerstvo spravedlnosti: Štrasburský soud k církevním restitucím

17.09.2025 7:23 | Tisková zpráva

Evropský soud pro lidská práva v rozsudku Suverénní řád Maltézských rytířů – České velkopřevorství proti ČR shledal porušení práva.

Ministerstvo spravedlnosti: Štrasburský soud k církevním restitucím
Foto: justice.cz
Popisek: Ministerstvo spravedlnosti ČR

Senát Ústavního soudu totiž nevysvětlil, proč nenásledoval nově rozvinutou linii judikatury v obdobných věcech a nepředložil věc plénu Ústavního soudu. ESLP rovněž připomněl, že pokud se stát rozhodne historické křivdy napravovat, musí tak dělat způsobem, který nevyvolává nejasnosti a nejistotu.

Případ vychází ze sporu o výklad zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, ve kterém stály obecné soudy před otázkou, jestli byl majetek stěžovatele konfiskován na základě tzv. Benešových dekretů, nebo zabrán komunistickým režimem v rámci první pozemkové reformy po únoru 1948. V rámci soudního řízení totiž strany sporu předložily jak tři konfiskační vyhlášky, tak i záznam o záboru po únoru 1948. Rozdíl je v tom, že nemovitosti konfiskované podle tzv. Benešových dekretů se žadatelům nevrací, nemovitosti zabrané komunistickým režimem, při splnění dalších okolností, ano.

Obecné soudy dospěly k závěru, že k přechodu vlastnictví na stát došlo podle Benešových dekretů. Stěžovatel v ústavní stížnosti poukázal dvě nová rozhodnutí Ústavního soudu z počátku roku 2021, podle kterých je třeba se ve výjimečných situacích, kdy panují pochybnosti o tom, jestli byl majetek zabrán před únorem 1948, nebo po něm, také zkoumat, zda byla konfiskace podle Benešových dekretů účinně provedena. Ústavní soud však tuto okolnost nezkoumal a ústavní stížnost v listopadu 2021 odmítl jako zjevně neopodstatněnou. Opřel se o starší ustálenou linii judikatury.

Anketa

Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?

1%
97%
2%
hlasovalo: 3355 lidí

Štrasburský soud shrnul, že se posuzovaná věc týká vývoje judikatury Ústavního soudu k církevním restitucím. Připomněl, že pokud se stát z vlastní vůle rozhodne historické křivdy napravovat, musí tak konat způsobem, který nevyvolává nejasnosti a nejistotu. Podle ESLP se v projednávané věci stal zdrojem protichůdných rozhodnutí sám Ústavní soud. Jeho čtvrtý senát se totiž odchýlil od linie restituční judikatury, která se v rozhodování Ústavního soudu vyvinula před napadeným rozhodnutím a byla aplikována i po něm. Ústavní soud přitom opomenul přesvědčivě vysvětlit odklon od této nové judikatury. Nevyužil ani mechanismus k zajištění jednotnosti rozhodování – předložení věci plénu podle § 23 zákona o Ústavním soudu.

ESLP proto uzavřel, že došlo k porušení práva stěžovatele na konzistentní judikaturu podle článku 6 Evropské úmluvy o lidských právech. Po nabytí právní moci rozsudku bude stěžovatel moci podat návrh na obnovu řízení před Ústavním soudem.

Rozsudek ESLP v originálním anglickém znění naleznete ZDE. Anotace a překlad rozhodnutí budou rovněž k dispozici v české databázi judikatury Evropského soudu pro lidská práva.

Psali jsme:

Ministerstvo spravedlnosti: Štrasburský soud odmítl stížnost Petra Kramného
Ministerstvo spravedlnosti: Web Mezi soudy zpřístupňuje evropskou judikaturu
Ministerstvo spravedlnosti: Informační kampaň k novele trestního zákoníku
Ministerstvo spravedlnosti: Veřejně dostupné informace týkající se spisu 50 T 4 / 2017

Zdroje:

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-244731%22]}

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

církev , majetek , restituce , ÚS , Ústavní soud , MSp , TZ , ESLP

autor: Tisková zpráva

Mgr. Aleš Dufek byl položen dotaz

EU

Napsal jste to přesně, že se EU snaží být v ochraně životního prostředí lepší než zbytek světa. Já se ale ptám, k čemu to je? Hlavně když jak taky sám tvrdíte, je to na úkor nás všech, kdy na tu její politiku tvrdě doplácíme?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Řecký jogurt a kefír na střeva působí rozdílněŘecký jogurt a kefír na střeva působí rozdílně Domácí vaječné muffiny plné bílkovin a zeleninyDomácí vaječné muffiny plné bílkovin a zeleniny

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

ČEZ: Léto v infocentrech mělo úspěch, rozdali jsme 11 tisíc cen

9:05 ČEZ: Léto v infocentrech mělo úspěch, rozdali jsme 11 tisíc cen

Soutěž „Ať vám léto hraje do karet“ přilákala do infocenter Skupiny ČEZ o prázdninách přes 66 tisíc …