Fleischer (SPR-RSČ): Babiš chce dát pět ministerstev ČSSD, kterou nikdo nevolil

Volby v ČR jsou šaškárnou pro zahraniční média. Je jedno, koho kdo volil. V Parlamentu bude vždy Benda a jeho ODS, a ČSSD. Bezbarvá KDU-ČSL bude v každé vládě. Ti, co prohráli volby, budou sedět opět ve vládě. Ale co udělají občané?

Po volbách v minulém roce v říjnu vládne od 13. 12. 2017 vláda ANO bez důvěry Poslanecké sněmovny.

V současné době se Babiš, nad kterým visí trestní stíhání, snaží za každou cenu udržet si post premiéra a tak se Česko začíná podobat Švédsku, kde ustrašený socialista Löfvén v hrozbě před jeho odvoláním ihned po volbách, raději přijal opoziční smlouvu se švédskou pravicovou aliancí, kterou již nikdo nevolil, ale která si potřebuje zachovat přístup k moci, aby mohla za peníze přijímat statisíce uprchlíků z muslimských zemí.

V Česku tento problém nemáme. Máme však podobné schéma, kdy Babiš půjde do koalice třeba s ďáblem, jen aby se udržel. A tak oslovil stranu, s níž nemá programově společného vůbec nic a nebál se požádat o podporu ani komunisty. Oslovil tak ČSSD, kterou nenávidí celá česká populace a po které zůstaly dluhy a ubytovny kamarádů ČSSD a nejbohatší exekutoři na světě.

ČSSD v posledních volbách vyvolala takové iniciativy občanů, že k volbám přišlo přes 60 % voličů a volili kdekoho, jenom aby se nevrátily ČSSD a ODS do poslaneckých lavic. Česká televize se ale postarala, aby se jejich koně do Poslanecké sněmovny přece jen dostaly.

Představa Čechů, že by ve vládě opět seděly kreatury z ČSSD a z ODS, v občanech vyburcovala ve volbách 2017 podporu všemožným stranám, kterých by si nikdo jinak ani nevšimnul. A tak se do Poslanecké sněmovny dostalo kdeco. Piráti, jejichž přínos je doposud nulový. Slibotechna Okamura a jeho plácání o ničem, a samozřejmě dobře schovaní starostové, kteří si nakradli a nyní se třesou pod poslaneckou imunitou v relativním bezpečí před vyšetřovateli organizované hospodářské kriminality, kterou jsou starostové, a to nejenom ODS a ČSSD, v ČR proslulí.

A tak ČSSD, která dostala ve volbách slušný políček od voličů v podobě pouhých 7,27 %, což představovalo z celé republiky jen 368.347 hlasů, se opět drze dere a chce dokonce 5 ministerstev, z nichž samozřejmě výnosné Ministerstvo práce a sociálních věcí si už ČSSD nárokuje a těší se na pokračování své politiky vytlačování lidí z bytů a nahánění do ubytoven, které jsou v majetku osob, korumpujících lidi kolem ČSSD. Štěnicemi prolezlé ubytovny, kam by si ani neodskočil nejposlednější uprchlík, chystá občanům socialistická partaj, která se dere opět do vlády, ačkoliv z celé republiky jí dalo hlas jen 368.347 lidí.

Jaká drzost, poznamená každý, kdo byl poctivě volit a volil kdekoho, jen aby socialistická lůza konečně skončila mimo Parlament a nikdy už nemohla vydávat nesmyslné zákony, poklonkovat Evropské unii a zvyšovat daně pracujícím a podnikatelům, a na druhé straně podporovat válení se statisíců sociálních případů na dávkách. Přitom je zajímavé, že zatímco jedna sorta sociálek se těší štědrým dávkám a dokonce jim referáty hmotné nouze proplácejí koupi ledničky či pračky až do výše 50.000 korun, druhá kategorie dočasně nezaměstnaných si nesáhne ani na korunu, ačkoliv, stejně jako já, platili 25 let pojistné a daně, a pracovali či podnikali celý život.

Socialistický bordel již nikdo v ČR nechce, ale Babiš s ČSSD vážně jedná, ba dokonce čeká na sjezd ČSSD, na kterém se tupci jako Marksová, Chovanec a Zaorálek těší opět na své židličky na ministerstvech, ačkoliv je v České republice nikdo normální nechce.

Karel Fleischer SPR-RSČ Miroslava Sládka

Místopředseda SPR-RSČ, Předseda MO SPR-RSČ Brno

Je úplně jedno, že daně platící občan s volebním právem volil jiné strany, socialisté se opět tlačí do vlády a dělají si nároky na 5 ministerstev ve vládě, které má šéfovat osoba trestně stíhaná. Český bordel, jak je tradiční, opět pokračuje a občan se nestačí divit.

Aby se opravdu nestačil divit, roste drzost státem podporovaných lichvářů a vyděračů – soukromých exekutorů, jejichž majetky v řádu stovek miliónů eur jim dovolují vesele korumpovat i SPD, která náhle přestala bojovat proti nespravedlivému systému exekucí.

Poznával jsem mé vlastní věty v programu SPD proti soukromým exekutorům, mé věty z mého webu Exekuce není byznys a z mé skupiny Stop soukromým exekutorům v ČR, kterou vedu na facebooku někdy od roku 2012.

Volby 2017 byly ve znamení „volit proti ČSSD a ODS“ a obměnit Parlament, což se sice podařilo, ale moc bude mít opět ČSSD se slabým mandátem spolu s ANO, a to bude velmi zajímavá podívaná, protože taktika Babiše je jasná – udržet si post premiéra. A tak se odehrává divadélko, které při sestavování vlády nemá ve světě obdoby – dávají se do koalice strany, které programově nesedí ani na 1 %.

Socialisté chtějí třetinu vlády a zvýšení daní a sociálního pojistného. Copak asi zbyde OSVČ na živobytí? Přece nic. ČSSD a její kriminální kamarádíčkové chystají pro zchudlé známé ubytovny, které se hemží štěnicemi a kde přežít pro běžného občana je nemožné, protože tam žije opravdu kdeco. Lidé, kteří nejsou schopni pracovat, kteří kradou, nedodržují základní hygienu a neváhají ani bít a vydírat své spolubydlící.

Majitelům bytů chtějí zvýšit daně z pronájmu, takže pronajímat byty se už vůbec nevyplatí. Ovšem u majitele bytu může zchudlý občan, díky politice ČSSD, bydlet v samostatném pokoji za 5000 korun, kdežto v sociálnědemokratických ubytovnách žijí 4 lidé v jednom pokoji a každému platí orgány hmotné nouze 5000 korun měsíčně na úhradu nájmu v ubytovně, kterou by za normálních okolností nikdy nemohla schválit příslušné orgány hygieny. To je panečku byznys. Žádné investice, jen hrabat a ze státního – tam je to jisté.

Mnozí raději volí život na ulici než v odporné a předražené ubytovně, kde se krade a odkud není možné chodit do práce a bezpečně tam žít.

Občané volili, aby se zbavili ČSSD jednou provždy – ale dočkají se opět vlády socialistů, kteří jim budou brát u úst z jejich tvrdě vydělaných peněz, a navíc ČSSD je strana, která přímo podporuje lichvu a soukromé exekutory. Za roky vlád ČSSD a ODS si soukromí exekutoři polepšili a dokonce banky v zahraničí žasnou nad sumami, které mají tito „státní úředníci“ chránění českým zákonem, uloženy na svých soukromých zahraničních účtech.

Koneckonců jeden ze slavných exekutorů zakládá politickou partaj a zcela jistě budou mít bombastickou kampaň, protože pan Vrána si za léta sadistického vykrádání cizích účtů a domů, nakradl na statisících občanech stamiliony korun a může nyní dělat kampaň na úrovni Donadla Trumpa. A český volič? Bude myslet?

(převzato z Profilu)

