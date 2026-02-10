Šebelová (STAN): Vláda projídá budoucnost nás i našich dětí

Vážený pane ministře, vážení kolegové, kolegyně poslanci a poslankyně,
já možná na úvod překvapím, protože na úvod poděkuju. Já jsem tady před necelými 14 dny stála a upozorňovala jsem na nesrovnalost v tom, jak mají být oceňování olympionici a paralympionici. Tak jsem ráda, že pan ministr Šťastný na to jak tady na plénu Sněmovny hned reagoval, tak ale i včera vláda vzala na vědomí jeho rozhodnutí, že oceňování parasportovců i sportovců bude stejné, tedy dojde k srovnání této nesrovnalosti a odměny v případě zisku více medailí i pro paralympioniky zůstanou stejné. Tento krok pana ministra i vlády oceňuji. Myslím si, že je to tak správně, že by to tak mělo být i vždycky do budoucna, a ať už povedeme jakoukoliv diskusi o tom, jakým způsobem mají být sportovci oceňováni, tak ten přístup má být stejný. Tolik na úvod. Myslím si, že je to opravdu dobře, jsem ráda, že jsem na tu nesrovnalost tady upozornila a pan ministr na ni reagoval, takže děkuji.
My budeme tento týden ve Sněmovně projednávat státní rozpočet. My za Starosty jej rozhodně nepodpoříme, protože za nás porušuje pravidla rozpočtové odpovědnosti. Jinými slovy, vláda nemyslí na budoucnost, projídá budoucnost nás i našich dětí. Máme tady navrženu ohromnou výši schodku, tedy opouštíme trajektorii snižování deficitu veřejných rozpočtů. A v té souvislosti, kdy ale zároveň zvyšujeme celkové výdaje, tak nerozumím tomu, proč třeba právě na sport se snižují ty výdaje. V minulém volebním období tady poslanci tehdejší opozice, teď tedy koalice, poslanci - členové podvýboru pro sport za ANO i za SPD vystupovali a kritizovali, že my jako tehdejší vláda dáváme do sportu málo peněz. A teď najednou ta situace je stejná a přijde mi to opravdu paradoxní.
A přijde mi to paradoxní v situaci, kdy minulý týden tady proběhla ve Sněmovně taková úsměvná situace, kterou citují mnohá média, najednou se všichni zajímají o chůzi do schodů. Protože tady proběhla tisková konference předsedy Poslanecké sněmovny, místopředsedy Sněmovny, ministra zdravotnictví, ministra pro sport, prevenci a zdraví, a slavnostně tady ke schodům umístili cedulku, že máme všichni chodit po schodech, protože chůze je bezplatná, prospěje našemu zdraví a kdo může, tak ať nejezdí výtahem.
Tak já jako fyzioterapeut tady říkám, že odborně to je správně. Ano, nám to říkali už před 25 lety na Fakultě tělesné výchovy a sportu, když nám říkali, co máme radit pacientům, tak ta rada byla: nepoužívejte jezdící schody, nejezděte výtahem, u nákupního centra, zaparkujte aspoň 500 metrů od vchodu, abyste měli nějaký ten pohyb.
Takže ano, když se kolegové třeba z našeho poslaneckého klubu tomu opatření smáli, tak já jsem říkala, já to odborně budu hájit, protože odborně a věcně to je správně. A já tady v této Sněmovně jsem výtah použila možná jednou. A na celé řadě jednání jsem známá tím, že chodím pěšky i do dvanáctého patra. Občas se ocitnete v zajímavé situaci, že zjistíte, že v tom patře třeba vůbec nepočítají s tím, že někdo přijde pěšky, takže tam je zavřeno a nedostanete se. Takže mně se stávají různé situace. A ano, i v budově Rady Evropy je cedulka, která říká: pro vaše zdraví nejezděte výtahem, pojďte po schodech. To je všechno správně, ale jde o ten kontext.
Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
Anketa
Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
A tady já se zlobím na pana ministra Šťastného, že tomu tématu dělá medvědí službu, protože tím způsobem, jakým to udělal a v tom celém kontextu, jak se jako vláda staví k některým opatřením, to prostě působí trapně a směšně. Protože na jednu stranu pan ministr Šťastný říká, nekecejme lidem do života, neorganizujme jim život, neříkejme, co mají jíst naše děti ve školních jídelnách a jak se mají stravovat, a chce zrušit stravovací vyhlášku ve školních jídelnách, protože to přece je záležitost rodiny, co my doma jíme.
A navíc je to Motorista, předseda jejich strany jezdí na jednání Hradu obrovským SUV, obrovským autem. Tak proč tam teda nepřijde pěšky? Proč nepřijedou městskou hromadnou dopravou? V tomto kontextu je to prostě trapné a mně to vadí. A vadí mně to, že to snižuje dobrou podstatu té věci, ale politik nemá tady slavnostně ukazovat cedulky. Má dělat taková opatření, která opravdu přispějí ke sportování veřejnosti, a takové opatření třeba je, že v rámci rozpočtu Národní sportovní agentury navýšíte finanční výdaje na investice do infrastruktury, kdy budete spolupracovat v rámci škol, budete spolupracovat s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a podpoříte takovou infrastrukturu, která bude přístupná dětem a umožní sportování veřejnosti.
Ale to naše vláda nedělá, protože tady potřebuje plošně rozhazovat peníze, jak už tady padlo, z vrtulníku, a nemyslí na ty správné věci. A to si myslím, že je špatně a na to je potřeba upozorňovat. Já vítám i aktivity pana místopředsedy Poslanecké sněmovny Patrika Nachera, sama se mu hlásím do skupiny k podpoře pohybu, ale upozorňuju na to, že ty věci musíme dělat chytře a musí to být prostě uvěřitelné. A ten způsob, jakým, jestli to má probíhat tak, že tady bude zase umístěna nějaká další cedule, tak pardon, to to radši nedělejme, protože nám to nikdo nebude věřit a budeme maximálně směšní.
Politik má připravovat zákony, má dělat opatření, a tak to nejdřív předveďte, ukažte, že to ministerstvo, kterému někdo říká, ministerstvo rozcviček, kotoulů a dřepů, není zbytečné. Za mě není zbytečné, ale fakt, jako umisťováním cedulky tomu prostě neprospějete.
Pak minulý týden proběhla médii další informace, že v loňském roce zemřelo 13 lidí v souvislosti s užíváním kratomu a že Česká republika je druhým největším odběratelem této látky snad na celém světě. My jsme tady v minulém období schválili zákon, který má umožňovat regulaci psychomodulačních látek a já vítám, že naše předchozí vláda zvládla vydat nařízení vlády, které kratom zařazuje na seznam těchto psychomodulačních látek a nyní máme možnost opravdu tyto látky regulovat. Protože víme, že dospělým tak nebezpečný není, zároveň ale jsme zakázali touto novelou, a díky tomu nařízení, že kratom je v kategorii psychomodulačních látek, tak nemůžeme tuto látku dávat do sušenek, do bonbonů, do čokolád, do věcí, které jsou lákavé dětem. A nemůžeme například kratom prodávat v prodejních automatech, jeho prodej je možný pouze ve specializovaných prodejnách, pouze dospělým, takže chráníme děti a mladistvé.
Ale v poslední době se na mě obrací celá řada starostů, že ty automaty, jak už mají dojem, že jsme je zakázali, tak stále v tom území jsou, stále ty automaty jsou ve veřejném prostoru, stále je tam možné tyto látky koupit. No proto, že těch látek je mnohem více než kratom. Tak já tady apeluji na vládu i pana ministra zdravotnictví, aby použili zákon, který jsme jim schválili, protože celá řada psychoaktivních látek, které jsou třeba nové, na ten trh vstupují, je možné okamžitě zakázat a po dobu dvou let mít pouze pro vědecké účely. Takže opravdu není možné říct, že jsme tady schválili nějaký zákon, ten už běží, všechno funguje. Nefunguje, ta regulace aktuálně platí pouze na kratom, těch látek je ale mnohem více a je potřeba tu situaci řešit, protože v terénu pořád ty automaty máme.
Nyní už se dostávám k tomu - přišla jsem tady navrhnout změnu pořadu schůze, a dostávám se k vládnímu návrhu, ne, dostávám se... Ano, k Vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací rámcová smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby, která byla podepsaná v Praze dne 4. července 2025, tedy ještě vládou Petra Fialy, je to sněmovní tisk číslo 3, a měli bychom ji projednat v prvém čtení.
Já navrhuji a jsem si vědoma, že jsme v rámci grémia schválili, že ve čtvrtek jako první bod budeme projednávat usnesení k týrání zvířat, proto navrhuji, aby bod 47 z bloku Smlouvy, první čtení, sněmovní tisk číslo 3, byl projednán jako druhý bod ve čtvrtek. Protože považuji za důležité, aby smlouvu, která dlouhá léta byla vyjednávána, smlouvu, kterou se podařilo vládě Petra Fialy a ministru zdravotnictví Vlastimilu Válkovi dotáhnout, a která je důležitá pro občany Moravskoslezského, Zlínského a Jihomoravského kraje... A proto budu bedlivě sledovat, jak budou koaliční poslanci zejména z těchto krajů pro můj návrh. Myslím si, že ten bod je naprosto nekonfliktní.
My jsme se jím zabývali už dobrovolně, přestože jsme nemuseli, jako garanční výbor byl uveden zahraniční výbor, protože to je mezinárodní smlouva. Ale protože se to týká zdravotnictví, tak my jsme se tím bodem naprosto ve shodě zabývali na našem výjezdním zasedání zdravotnického výboru v Harrachově, kde jsme se shodli na potřebnosti této smlouvy a naopak jsme projednávali, že ještě chybí dojednat smlouvu s Polskem, kdy tato smlouva je opravdu potřebná, apeluje na to i Senát.
A proto si myslím, že první čtení této smlouvy proběhne naprosto v pořádku. Dokument totiž vytváří právní rámec pro rychlejší a efektivnější poskytování přednemocniční neodkladné péče v příhraničních regionech České republiky a Slovenska, umožňuje koordinované zásahy, předávání pacientů, společná cvičení, vzájemné uznávání kvalifikací záchranářů i zjednodušený přeshraniční pohyb osob a vozidel záchranné služby.
Spolupráce se bude týkat krajů na hranici České republiky a Slovenska, ty jsem vyjmenovala, a navazuje na již fungující modely s Německem a Rakouskem. Cílem je zajistit co nejlepší časovou dostupnost záchranné služby pro obyvatele příhraničí.
Vláda sjednání rámcové smlouvy se Slovenskem podepsala již 4. července. Proto opravdu nevidím důvod, proč bychom neměli souhlas s ratifikací této smlouvy projednat již tento týden. Myslím si, že opravdu v jednotkách případů, to, že nebudete muset překládat na hranicích pacienta ze sanitky do sanitky, může prostě zachránit lidský život.
Ta smlouva je schválená i Senátem, kdy ten ji projednal už v prosinci, projednal to jak jejich výbor pro zahraniční věci, tak výbor pro zdravotnictví, tak výbor pro záležitosti Evropské unie. Tak nevidím důvod. Navíc Senát přijal doprovodné usnesení, kterým Senát považuje rámcovou smlouvu za potřebnou, a apeluje na to, aby byla stejná smlouva dojednána i s Polskem.
Proto prosím, abyste zvážili, přestože to není koaliční návrh, zařazení této smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby jako druhý bod na čtvrtek.
Děkuji.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.