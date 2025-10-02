Foldyna (SPD): Fiala ukázal, že je jen poskok těch, co chtějí válku

02.10.2025 10:04 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k duelu mezi Petrem Fialou a Andrejem Babišem.

Foldyna (SPD): Fiala ukázal, že je jen poskok těch, co chtějí válku
Foto: Hana Brožková
Popisek: Jaroslav Foldyna

Petr Fiala v duelu s Andrejem Babišem lidem jasně ukázal, že na prvním místě pro něj je Ukrajina.

Fiala je jen poskok těch co chtějí válku!

Jaroslav Foldyna

  • SPD
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

„Jako z léčebny.“ Foldynův zážitek s mainstreamovým médiem. Uvěřil, pak jen zíral
Rakušan odeslán na Ukrajinu. Jeho slova vydráždila Přerov
Ševčík použil silné slovo a odpálil programovou bombu SPD
Sekta liberálních demokratů a jejich teror. Foldyna už srovnává s fašisty

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Fiala , Foldyna , SPD

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Bude příští vládu sestavovat Andrej Babiš?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Mgr. Jan Farský byl položen dotaz

Ukrajina jako štít před Ruskem

To tvrdíte vy. Ale je to opravdu tak? Není tím štítem spíš naše členství v NATO?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Nápoje způsobující vypadávání a šedivění vlasůNápoje způsobující vypadávání a šedivění vlasů Perimenopauza mění osobnostPerimenopauza mění osobnost

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Miroslav Ševčík: Jak se dnes v naší politice lže a co s tím dělat

17:30 Miroslav Ševčík: Jak se dnes v naší politice lže a co s tím dělat

Když někdo z těch, kdo pamatují, vzpomene na minulý režim, nejčastěji mu naskočí slovo lež. Českoslo…