Foldyna (SPD): Fiala ukázal, že je jen poskok těch, co chtějí válku

Petr Fiala v duelu s Andrejem Babišem lidem jasně ukázal, že na prvním místě pro něj je Ukrajina.
Fiala je jen poskok těch co chtějí válku!
autor: PV
Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k duelu mezi Petrem Fialou a Andrejem Babišem.
To tvrdíte vy. Ale je to opravdu tak? Není tím štítem spíš naše členství v NATO?
