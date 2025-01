GEN 2025: Pojďme se shodnout

GEN založily osobnosti, které jsou přesvědčeny, že česká politická scéna potřebuje čerstvý vítr. Cílem strany je vrátit do popředí skutečné pravicové hodnoty, podpořit vzdělání, vědu a ekonomiku a přinést změny, které osloví nejen zklamané voliče, ale i ty, kteří hledají naději a inspiraci pro lepší budoucnost.

Strana GEN přináší řešení, která skutečně odpovídají potřebám lidí. Usiluje o stát, jenž je jednoduchý, spravedlivý a přehledný. Odmítá zbytečné zákony, administrativní překážky a instituce, které přeceňují svůj význam před občany. Naším cílem je stát, který poskytne každému svobodu k uskutečnění jeho plánů a zároveň nabídne podporu tam, kde je skutečně zapotřebí. Podle těchto hodnot si občané České republiky zaslouží stát, který jedná férově, transparentně a zjednodušuje každodenní život místo toho, aby jej komplikoval.

„Naše strana propojuje generace, politické proudy, ekonomiku, propojuje nás všechny. Nejsme však všeobjímající stranou, jsme stranou rozumu, slušných lidí a logiky. GEN není jen název politické strany, GEN není jenom zkratka „generace, ekonomika, naděje“. GEN jsou lidé, kteří se nebojí vystoupit ze své komfortní zóny. Lidé, kterým není lhostejný náš svět, náš život, naše rodiny, naše děti. A proto jsme tu, abychom přinesli nové tváře do české politiky!“ uvedl ve svém projevu na sněmu Vojtěch Ryvola.

Na sněmu se také představili další členové předsednictva, které už teď můžete vidět na našich webových stránkách ZDE. Jak zaznělo v příspěvcích, do politiky by se měly dostat nové respektované osobnosti, které budou nejen vzorem pro mladou generaci, ale zároveň přinesou tolik očekávanou dlouhodobou energetickou a bezpečnostní koncepcí, koncepci školství, zdravotnictví, změny ve státní správě a mnoho dalšího.

Ještě jednou, co dnes zaznělo: „Podle nás se dá utrácet pouze to, co se vydělá, a když už si půjčit, tak na budoucnost. My si nechceme půjčovat na to, abychom to projedli a vracení nechali našim dětem. Stát se totiž nemá řídit jako firma, stát nám má zajistit pocit bezpečí, servis pro práci, pro život i pro zábavu.“

