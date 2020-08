Gajdůšková (ČSSD): Lhůta měla být rovna době, po kterou dítě musí být doma

reklama

Vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, pane ministře, vážená vládo,

chci v prvé řadě potvrdit a přidat se k tomu, co zde říkala moje vážená kolegyně Kateřina Valachová, k tomu snad možná jednu takovou rýpavou větičku, Piráti neobjevili Ameriku. Skutečně ne. Návrh zákona, který dneska máme na stole na distanční vzdělávání, byl očekáván školskou veřejností. A my jsme už na počátku celé té situace, kdy došlo k uzavření škol, hovořili o tom, že jestliže zde máme najet systém distančního vzdělávání, tak je potřeba vytvořit podmínky. Ten návrh zákona ukládá povinnosti školám, ukládá povinnosti žákům a studentům. A jestliže stát ukládá povinnosti, tak také musí pro to vytvořit podmínky.

Jsem tedy velmi a velmi ráda, že došlo na naše slova, a že tedy vláda rozhodla o tom, že budou věnovány prostředky na zajištění ICT vybavení. Zdůrazňuji k tomu, připomínám ale, že je potřeba také zajistit, aby ti, kteří s tím pracují, měli přístup k datům. Víme, že po dobu toho uzavření škol v prvním pololetí, že to mnohde sanovali učitelé v podstatě z vlastního. Nikdo jim to neproplatil, záleželo na přístupu škol či případně jednotlivých zřizovatelů. Ale tu povinnost ukládá v této chvíli stát, tak je potřeba, aby stát sanoval i tyto věci finančně.

Druhá věc, o které hovořila Kateřina Valachová, jsou roušky pro učitele, případně respirátory pro učitele. Nebudu to opakovat, jenom jsem si vzpomněla při té příležitosti, je to hodně dávno a bylo to v jiném režimu, ale byla situace, kdy učitelé sháněli křídy a nosili si křídy do školy, aby vůbec mohli vyučovat. Já si myslím, že v té době už dávno nejsme a nebudeme a ochranné pomůcky jsou podle zákoníku práce právem zaměstnance a povinností zaměstnavatele poskytnout, takže věřím tomu, že i toto bude zajištěno z těch důvodů, o kterých už mluvila Kateřina Valachová.

Věc ale, kvůli které jsem se přihlásila o slovo, je skutečně to ošetřovné. Mrzí mě, skutečně mě velmi mrzí, že tam nedošlo ke koaliční dohodě a že současně s návrhem zákona o distančním vzdělávání nemáme na stole ať už pozměňovacím návrhem, který byl připraven, či samostatným návrhem zákona, novelou, návrh na to, abychom upravili ošetřovné. Znovu připomínám, že v této chvíli je to v režimu nároku devět dnů, u samoživitelky šestnáct dnů, a za 60 % denního vyměřovacího základu. Jestliže karanténa má být deset dnů, tak pořád minimálně jeden den tam koliduje. Druhá věc je, jestli opravdu ty školy, případně třídy by byly uzavřené jenom na dobu povinné karantény, a zda by se to neprodlužovalo. Náš návrh a naše představa jako sociální demokracie je, že by lhůta měla být skutečně rovna té době, po kterou to dítě musí být doma, musí být v karanténě, resp. po kterou se podrobuje distančnímu vzdělávání.

Další problém tam vidím, a bude to určitě k debatě, a já si myslím, že by to mělo být rozvolnění ošetřovného, v té věkové hranici dítěte. V této chvíli je to do deseti let. My jsme ale ve zdravotním výboru navrhli u karanténního ošetřovného věkovou hranici třináct let. Těch třináct let odpovídá zhruba tomu, do kdy je dítě schopné a může být samo doma nějakou delší dobu bez nějakého dozoru, bez přítomnosti dospělého. Nad 13 let, všichni víme, děti už jsou radši, když jsou samy doma, než když nad nimi sedí maminka či tatínek nebo prarodiče.

Náš návrh na ošetřovné bude směřovat k těmto dvěma věcem, a já věřím tomu, že se koaličně dohodneme, že to dokážeme předložit co nejdříve, ať už jako samostatnou novelu, tak aby to začalo platit co nejrychleji, případně že velmi rychle zařadíme návrh úpravy dlouhodobého ošetřovného, který už zde ve sněmovně jsme předložili jako sociální demokracie, leží tu už chvíli a je to také věc, která je potřeba a má vazbu, nebyl by to žádný přílepek, bylo by to naprosto konzistentní v rámci novely zákona a té oblasti, kterou novela zákona ošetřuje.

Závěrem bych chtěla ještě jednou poděkovat panu ministrovi, že to dokázali, návrh zákona dokázali dát takto rychle do Sněmovny, že to stihneme do začátku školního roku. Věřím tomu, věřím jeho slibům, že ten metodický pokyn, vyhláška bude, a bude projednána se všemi relevantními aktéry tak, aby skutečně praxi pomohla. A to je náš závazek i jako sociálních demokratů, že se na tom budeme velmi podílet. Dále bych chtěla poděkovat všem školákům, a teď myslím všem učitelům, těm, kteří spravují školy, všem ředitelům, zaměstnancům školských zařízení za to, že dokázali vcelku rychle reagovat na tu situaci, kterou nikdo nepředpokládal. Velké poděkování samozřejmě také rodičům a všem, kterých se školský systém nějak dotýká. A protože jsme před začátkem školního roku, tak také všem přeji hodně zdraví, hodně sil a úspěšný školní rok. Já věřím tomu, že to společně zvládneme.

Děkuji.

