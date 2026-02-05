Senátorka Ludková: Aktivisté mě obviňují z fašismu, přeji mi smrt. Utočí na mé okolí

05.02.2026 16:04 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k útokům aktivistů.

Senátorka Ludková: Aktivisté mě obviňují z fašismu, přeji mi smrt. Utočí na mé okolí
Foto: ODS
Popisek: Vladimíra Ludková (ODS)

Večer pořádám diskuzi o transgender problematice, to vzbudilo velkou, nebála bych se říct až nenávist, transgender aktivistů.

O své negativní osobní zkušenosti bude mluvit mladý člověk, který prošel detranzici. Aktivisté na mě vyvíjí velký tlak, obviňují mě z fašismu, přeji mi smrt. Utočí i na mé okolí a provozovatele prostoru, kde se bude diskuze odehrávat.

Nenechám se zastrašit, protože toto téma se může závažně dotknout mnoha dospívajících dětí s důsledky pro celý život. Musí být naprosto normální, ze o tak závažných věcech se ve společnosti mluví a ani jedna strana mince nesmí být opomenuta.

Současná medicína nemá odpověď na to, co tento jev způsobuje. Neexistuje žádné neurologické, genetické ani jiné vyšetření, které by vysvětlilo, proč se lidé rodí do jiného těla. Jsem jen v rovině nepotvrzených hypotéz. A to pro léčbu vážně nestačí.

Právem se proto musíme ptát, zda problém není ovlivněn sociálně. Zda nejsou mladí lidé ve složitém období dospívání vystaveni psychologické zátěži. Existují případy, kdy mladé v přijetí biologického pohlaví ovlivnily negativní sexuální zkušenosti, rozvody rodičů apod. Známé jsou také případy detranzice, což je ostatně důvod, proč jsem pozvala Daniela Blacka, který svou zkušenost s celým procesem je ochoten veřejně sdílet.

Na místě je nabídnout mladým lidem pomoc, a ne je hnát k fatálnímu operativnímu zákroku, který nejde vrátit.

Z odpovědnosti k tomu, že neznáme příčiny volím zdrženlivý přístup a otevřenou diskuzi.

Jen tak můžeme mladé generaci, jenž genderovou dysforií trpí, skutečně pomoci.

Mgr. Vladimíra Ludková

  • ODS
  • senátorka
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Petra Pavla vypískali horníci. „Proč média mlčí?“ Bylo zle
Finsko zklamalo Ukrajinu: Ne, tohle nemůžeme
Jiří Halík: Čísla nelžou, lžou novináři a politici
Mysleli si, že Rusové budou zatlačeni. Teď další Ukrajinci prchají

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Ludková , transgender

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Jsou podobné útoky skandální?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
MUDr. Jiří Mašek byl položen dotaz

Hlasování o nedůvěře

Pane Mašku, není kritika toho, že chce opozice hlasovat o nedůvěře vládě mimo? Protože vy jste se o to samé v minulém období snažili také. Nebo v čem je rozdíl? Podle mě je to legitimní nástroj, jak vyjádřit svůj nesouhlas, i když mnohdy spojené s divadlem, to ano. Ale nemyslíte, že celkově efektivn...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Pití espressa může zvyšovat hladinu cholesteroluPití espressa může zvyšovat hladinu cholesterolu Když starší žena randí s mladším mužemKdyž starší žena randí s mladším mužem

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Senátorka Ludková: Aktivisté mě obviňují z fašismu, přeji mi smrt. Utočí na mé okolí

16:04 Senátorka Ludková: Aktivisté mě obviňují z fašismu, přeji mi smrt. Utočí na mé okolí

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k útokům aktivistů.