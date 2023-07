Gebauer (Trikolora): Vrchnost nemá škodit

reklama

Nápady z dílny naší vlády a Evropské unie za poslední dva roky mě upřímně děsí. Nějak si nemohu vzpomenout na nic, co by mi za tu dobu utkvělo v paměti jako smysluplný počin pro blaho českých obyvatel. Žel Bohu máme vrchnosti dvě. Tu českou a tu eurounijní. Ani nevím, která je horší. Už to mám ta česká – ta se má primárně starat o obyvatele České republiky. Má nás, mimo jiné, bránit přes šílenými nápady z Bruselu. A máte pocit, že to dělá? Já tedy ne. A co nepřijde z unie, to si vymyslí ve Strakovce.

Mezi novodobé bruselské šílenosti řadím green deal, elektronické peníze, Istanbulskou úmluvu, společné toalety a zaslepené přilévání oleje do ohně probíhajícího ozbrojeného konfliktu v Evropě. Určitě je těch šíleností daleko více. Každý by mě hravě doplnil. Já si ale teď vybavil tyto.

K zelenému šílenství bylo již napsáno mnoho, proto dodám jen dvě otázky. Víte, jak malá je Evropa a jak velký je zbytek naší planety? Opravdu by v čemkoli pomohlo, kdyby celá Evropa změnila své zvyky?

Další myšlenkovou perlou jsou digitální peníze. Za sebe musím říct, že rád platím kartou. Je to pro mě pohodlné a jednoduché. Je to moje volba. Mohu tak platit, protože chci. Nemusím tak platit! Mít hotové peníze je mé právo. Je na dohodě mezi mnou a dodavatele, jak zaplatím. I my lenoši sáhneme po peněžence, když nefungují platební terminály. A s ohledem na stav naší ekonomiky asi omezím platby kartou. Ty 2 %, co si berou banky, někomu jistě lépe poslouží.

Poslední nápad mě opravdu nadzvednul ze židle. Společné záchody na školách, aby se nebinární necítili diskriminováni. Opravdu? Ani omylem! Napadá mě 975 důvodů proč ne, ale ani jeden důvod, proč této fantasmagorii vyhovět. A pokud se tomuto bludu bude věnovat i nadále pozornost, budu první, kdo sestaví petici za zachování stávající stavu v oblasti toalet v České republice.

Rozepisovat další bruselské nesmysly nemá smysl. Podrženo, sečteno. Evropská unie stále více a více škodí a přicházejí z ní nesmysly. Škodí nám.

A co s tím dělá česká vláda? Nic. Tupě to akceptuje. A navíc se nás pokouší oblbnout, že je to k našemu prospěchu. Kde? V čem? Jeden moudrý muž řekl, že nejděsivější slova jsou: „Jsem z vlády a jsem tady, abych pomohl.“

Jeden malý příklad „pomoci“ v podání české vlády. Digitalizace. Typický model ode zdi ke zdi. Napřed jsme ustrnuli v době rakousko-uherské monarchie a najednou bude vše bez papírů. Povinně. (To slovo fakt nemám rád.) Co na tom, že značná část našich občanů si s počítačem opravdu netyká? Co na tom, že pro některé seniory je naprosto nemyslitelné nedostávat důchod v hotovosti. Co na tom, že stát stejně ta elektronická podání nestíhá vyřizovat a tiše tak porušuje zákon. Pro stát zjevně lhůty neplatí. Co na tom, že…

Už raději dost. Takto bych mohl psát výčet chyb a slepých uliček hodně dlouho.

Jsem z toho smutný. Česká vláda nám škodí. Zmenšují nám existenční prostor. Omezují a přikazují tam, kde to opravdu není nutné. A tam, kde by se nějaké příkazy a omezení hodila, tam nejsou, aby se náhodou někomu nešláplo na kuří oko. Tuto českou vládu nejsem nechtěl. Nevolil jsem pětidemolici. Respektuji rozhodnutí většiny. Respektuji demokratické principy. Do dalších parlamentních voleb to snad vydržím. Očekávám však, že obdobným způsobem budou všechny minority respektovat většinu. Zároveň se ovšem ptát, proč naše vrchnost dopřává slechu sexuálním minoritám a současně všemožně umlčuje ty, kteří mají na její politiku jiný názor.

Závěrem si dovolím použít ještě dva citáty. Oba na osazenstvo Strakovi akademie, které si říká pravicová vláda, sedí dokonale. „Vláda je jako batole. Neomezená žravost na příjmové straně, nulová odpovědnost na výdajové straně;“ a „Vládní pohled na ekonomiku lze shrnout následovně: Pokud se to hýbe, zdaňme to. Pokud se to stále ještě hýbe, regulujme to. Pokud se to přestane hýbat, dotujme to.“ Pane prezidente Reagana, ještěže jste se dnešních dnů nedožil.

Článek byl převzat z Profilu Bc. Martin Gebauer

