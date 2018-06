Goldemund (ČSSD): Službu Senior taxi mohou využít také držitelé průkazů ZTP a ZTP/P bez rozlišení věku

Uživatelé se mohou nechat odvézt po území města Vyškova a jeho místních částí z místa svého trvalého bydliště k praktickým a odborným lékařům, do nemocnice a polikliniky, do rehabilitačních zařízení, na pobočky České pošty, na Masarykovo náměstí a na úřady. Rovněž mohou využít přepravu na hřbitovy i na autobusové a vlakové nádraží. „Služba je určená lidem s trvalým pobytem na území města a jeho místních částí, kteří dovršili věk pětašedesáti let. Využít ji mohou také držitelé průkazů ZTP a ZTP/P bez rozlišení věku. Ovšem také oni si musejí vyřídit průkaz Senior taxi, který vystaví náš odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Registrace a vydání průkazu pro využívání služby bude zdarma a záležitost kolegyně na počkání vyřídí na místě,“ shrnul starosta Vyškova Karel Goldemund.