Gregor (Motoristé): Mrkněte do ústavy, možná budete překvapeni tím, co tam najdete

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
já tady jenom v krátkosti zareaguji prostřednictvím pana předsedajícího na pana předsedu Hřiba. O těch nesmyslných formulacích bych docela pochyboval vzhledem k tomu, co jsme tady poslední tři dny z dílny Pirátů a pana Hřiba konkrétně, prostřednictvím pana předsedajícího, poslouchali. Ale já těm argumentům úplně nerozumím.
Vy se na jedné straně zabýváte ústavou, říkáte, že je potřeba respektovat systém, ale pak tady čtete nějaký hodnotící dopis. Ta ústava přece neříká, že prezident republiky na návrh předsedy vlády hodnotí kandidáty, že komentuje kandidáty, že nějakým způsobem vyjadřuje svůj politický postoj ke kandidátům.
Já rozumím, že se vám ten dopis pana prezidenta líbí. On víceméně kopíruje kampaň Pirátské strany, kterou jsme slyšeli už půl roku před volbami. Ale ta ústava pouze říká: prezident jmenuje na návrh předsedy vlády ministry, a to je podstatný rozdíl.
Takže myslím si, že když už tedy chcete vyzývat, ať někdo respektuje ta pravidla, mrkněte do té ústavy. Možná budete překvapeni tím, co tam najdete.
Děkuji.
