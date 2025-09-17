Gregor (Motoristé): Rakušan ani nedošel, aby nemusel vysvětlovat

Skvělý výkon Filipa Turko v debatě. Rakušan ani nedošel, aby nemusel vysvětlovat podpis migračního paktu. Kupka spoléhá na to, že s úsměvem naletíme na další sliby SPOLU o "nezadlužené a prosperující" zemi. Překřikování a vzájemné obviňování ostatních ani nemá cenu komentovat. Shrnu to nejdůležitější:
Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
- Motoristé odmítnou systém emisních povolenek, které by prodražily energie, benzín, bydlení a tím úplně každou službu a produkt na trhu. Likvidace podnikání a průmyslu.
- Odmítneme migrační pakt a utužíme spolupráci s partnery V4, se kterými jsme schopni na půdě Evropské rady vytlačit destruktivní návrhy sekty okolo Ursuly von der Leyen. Scénář migračního pekla Němců, Britů a Francouzů se v České republice opakovat NEBUDE.
- Investovat do obrany nebudeme nákupem předražených strojů s datem dodání za 20 let. Místo toho budeme investovat do protivzdušné obrany a DOBROVOLNÉHO výcviku mladých, kteří budou mít možnost získat zbrojní průkaz či řidičák. Infrastrukturu zajistí české firmy.
- Nebudeme věnovat volební období pomlouváním, okopáváním a řvaním po ostatních stranách. Budeme veškerou energii a zdroje věnovat do záchrany českého průmyslu, zachování bezpečnosti v naší zemi a uzdravení předlužené ekonomiky.
V debatách sice neřveme nejhlasitěji, neslibujeme nesplnitelné a nesnažíme se zalíbit všem. Jak ale ukázala i Filipova práce v Evropském parlamentu, jsme schopni dělat velké změny a ukončit tragické období České republiky, která je na ekonomickém, společenském i diplomatickém zcestí.
Jsem hrdý na to, že mohu být součástí Motoristů a děkuji vám všem, kteří nám vyjadřujete svou podporu, pomáháte organizovat akce, propagovat stranu a hlavně Vám všem, kteří svůj hlas nezahodíte a nastartujete v České republice novou pravicovou sílu. Není nás málo a volby to opět ukážou.
