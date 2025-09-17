Gregor (Motoristé): Rakušan ani nedošel, aby nemusel vysvětlovat

17.09.2025 21:03 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k předvolební debatě na CNN Prima News

Gregor (Motoristé): Rakušan ani nedošel, aby nemusel vysvětlovat
Foto: Repro YouTube
Popisek: Matěj Gregor

Skvělý výkon Filipa Turko v debatě. Rakušan ani nedošel, aby nemusel vysvětlovat podpis migračního paktu. Kupka spoléhá na to, že s úsměvem naletíme na další sliby SPOLU o "nezadlužené a prosperující" zemi. Překřikování a vzájemné obviňování ostatních ani nemá cenu komentovat. Shrnu to nejdůležitější:

Anketa

Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?

1%
97%
2%
hlasovalo: 4384 lidí

  • Motoristé odmítnou systém emisních povolenek, které by prodražily energie, benzín, bydlení a tím úplně každou službu a produkt na trhu. Likvidace podnikání a průmyslu.
  • Odmítneme migrační pakt a utužíme spolupráci s partnery V4, se kterými jsme schopni na půdě Evropské rady vytlačit destruktivní návrhy sekty okolo Ursuly von der Leyen. Scénář migračního pekla Němců, Britů a Francouzů se v České republice opakovat NEBUDE.
  • Investovat do obrany nebudeme nákupem předražených strojů s datem dodání za 20 let. Místo toho budeme investovat do protivzdušné obrany a DOBROVOLNÉHO výcviku mladých, kteří budou mít možnost získat zbrojní průkaz či řidičák. Infrastrukturu zajistí české firmy.
  • Nebudeme věnovat volební období pomlouváním, okopáváním a řvaním po ostatních stranách. Budeme veškerou energii a zdroje věnovat do záchrany českého průmyslu, zachování bezpečnosti v naší zemi a uzdravení předlužené ekonomiky.

V debatách sice neřveme nejhlasitěji, neslibujeme nesplnitelné a nesnažíme se zalíbit všem. Jak ale ukázala i Filipova práce v Evropském parlamentu, jsme schopni dělat velké změny a ukončit tragické období České republiky, která je na ekonomickém, společenském i diplomatickém zcestí.

Jsem hrdý na to, že mohu být součástí Motoristů a děkuji vám všem, kteří nám vyjadřujete svou podporu, pomáháte organizovat akce, propagovat stranu a hlavně Vám všem, kteří svůj hlas nezahodíte a nastartujete v České republice novou pravicovou sílu. Není nás málo a volby to opět ukážou.

Psali jsme:

Gregor (Motoristé): Neziskovky ve školách?
EU vás chce fízlovat. Rakušan to posunul na další úroveň, varuje Gregor
Gregor (Motoristé): Všichni víme, kdo udělal co špatně. Teď musíme hledat řešení
Gregor hřímal ve studiu: Zlo nepřichází od Orbána, ale od Leyenové

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

média , Gregor , CNN , motoristé

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Odvedl v předvolební debatě na CNN Prima News nejlepší výkon Filip Turek?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Jak chcete odříznout politické neziskovky od dotací?

Tvrdíte, že doufáte, že se vám politické neziskovky podaří odříznout od dotací. Zajímalo by mě, jak to chcete udělat? Fandím vám, ale myslím, že je to nereálné.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Karezza je jemná technika pomalého sexu bez upínání se na orgasmusKarezza je jemná technika pomalého sexu bez upínání se na orgasmus Řecký jogurt a kefír na střeva působí rozdílněŘecký jogurt a kefír na střeva působí rozdílně

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Gregor (Motoristé): Rakušan ani nedošel, aby nemusel vysvětlovat

21:03 Gregor (Motoristé): Rakušan ani nedošel, aby nemusel vysvětlovat

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k předvolební debatě na CNN Prima News