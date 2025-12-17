Sucharda Šípová (Piráti): Migrační pakt zajišťuje návrat nelegálních migrantů

17.12.2025 17:17 | Monitoring

Projev na 18. schůzi Senátu 17. prosince 2025 k programu jednání Evropské rady 18. - 19. prosince 2025

Sucharda Šípová (Piráti): Migrační pakt zajišťuje návrat nelegálních migrantů
Foto: Piráti
Popisek: Adéla Šípová

Vážený pane ministře, vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové,

já bych navázala na to, co řekl kolega Nytra. Já bych se chtěla pana ministra zeptat zejména na ten migrační pakt. Protože mám pocit, že nová vláda nepochopila, co je podstatou toho migrační paktu. Protože tento migrační pakt už je implementován, my se na něj chystáme. Chtěla bych zdůraznit to, že vlastně zajišťuje návrat nelegálních migrantů. Pokud bychom ho zrušili, tak se vrátíme do situace, která zde v Evropě byla v roce 2015. Znamenalo by to, že nechceme tuto otázku řešit, znamenalo by to, že bychom se vystavovali nebezpečí této hybridní zbraně, která vlastně je proti Evropě používaná. A to je nelegální migrace.

Mě by zajímalo, jestli by se pan ministr mohl k tomu vyjádřit, jestli tohle to si přeje? Protože zrušení migračního paktu by akorát tak potěšilo Putinův totalitní režim a způsobilo by to chaos v podstatě na evropském prostředí. Způsobilo by to to, že bychom se vystavili těmto tlakům, jakým jsme čelili v roce 2015, znovu.

Chtěla bych zdůraznit, že vlastně díky tomu migračnímu paktu jsme v současné době – Česká republika není vlastně povinna plnit povinnosti tak jako – nebo respektive je zbavena té povinnosti plnit rezervoár solidarity. A to právě díky tomu, že podporujeme ukrajinské uprchlíky. A právě toto bylo zohledněno. A je to pro nás vlastně, pro Českou republiku z hlediska migrace výhodné.

Já se vás chci zeptat, jak chcete zrušit migrační pakt, který už je implementován a na který se Česká republika chystá již dlouhou dobu a bude účinný od června 2026. Já mám dojem, že skutečnost je pravda to, že je to jakási mediální zkratka, která se využívaná jenom k tomu, aby zaujala vaše voliče. Ale zároveň není v zájmu České republiky, není v zájem evropské solidarity, není v zájmu nás všech. Je v zájmu jenom totalitního režimu Putina.

Děkuji.

Mgr. Adéla Šípová

  • senátorka
autor: PV

