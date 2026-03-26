Gregorová (Piráti): Konec Chat Control 1.0. Už opravdu, europoslanci odmítli šmírovací výjimku

Po nevšedním návratu nařízení na agendu dnes většina europoslanců hlasovala proti prodloužení výjimky ze směrnice na ochranu soukromí. Kvůli ní posledních pět let platformy dobrovolně procházely miliony zpráv občanů kvůli detekci sexuálního obsahu dětí. Pirátská europoslankyně Markéta Gregorová odmítnutí prodloužení výjimky považuje za ohromný úspěch pro soukromí Evropanů.
„Teď už můžeme konečně s jistotou říct, že Chat Control 1.0 skončí 3. dubna bez náhrady. Evropský parlament právě jasně potvrdil, že je na čase ukončit tuto nefunkční výjimku ze směrnice na ochranu soukromí. Pod záminkou ochrany dětí už nebude možné dál prohledávat miliony soukromých zpráv nevinných občanů. Systém nefungoval, byl neproporční a nepřinášel odpovídající výsledky,” říká Gregorová, která považuje konec Chat Control 1.0 za jeden ze svých největších úspěchů od začátku mandátu.
Dnešní hlasování se neobešlo bez kontroverzí. Politická skupina evropských lidovců totiž využila kličku v pravidlech jednání a nechala o výjimce hlasovat i přes to, že trialog nepřinesl výsledek. „Je absolutně bezprecedentní, abychom po trialogu hlasovali opět o původní verzi nařízení. Tedy o verzi pravidel, ke kterým se už jednou Evropský parlament vyjadřoval a připojil k nim svoje pozměňovací návrhy. To, že to bylo absolutně ignorováno považuji za zásah do zastupitelské demokracie a do zásad fungování europarlamentu. Je to v přímém rozporu s principy právního státu i s rolí Parlamentu jako spolutvůrce evropské legislativy,” dodává Gregorová.
V trialogu je také momentálně Chat Control 2.0, tedy možnost trvalého a do budoucna i povinného skenování komunikace. „Obávám se, že kvůli ukončení výjimky teď budeme čelit ještě většímu tlaku na rychlé schválení tohoto trvalého stavu. Jako stínová zpravodajka ale udělám všechno proto, aby jakékoliv plošné šmírování neprošlo,” slibuje Gregorová.
„Jsem rád, že se Europarlament nenechal vratkou rozhodit a potvrdil své jasné stanovisko – šmírování na internet prostě nepatří a k ochraně dětí nepomůže. S Piráty uděláme maximum pro to, abychom podobný úspěch zopakovali i s druhou trvalou verzí, kterou nám teď určitě budou chtít vnutit horem spodem. To ale nesmíme dovolit. Iluze ochrany a skenování všech zpráv a obrázků k většímu bezpečí na internetu prostě nepovedou. Proto máme i petici Moje zpráva, moje věc, kterou mohou lidé podepisovat,” dodává Ivan Bartoš.
Piráti dlouhodobě prosazují cílenou pomoc dětem, osvětu, vyšší rodičovskou kontrolu anebo podporu cíleného vyšetřování namísto zahlcování policie vysokým množstvím falešných pozitivních nálezů. Dnes se také Gregorové podařil prosadit zákaz tzv. nudifiers, tedy nástrojů umělé inteligence, které vytváří deepfake svlečené fotografie nejenom dětských obětí. Tzv. AI Omnibus teď také zamíří do trialogu.
