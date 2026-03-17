Gregorová (Piráti): Systém dělal z nevinných občanů podezřelé. To končí

18.03.2026 9:04 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Chat Control.

Gregorová (Piráti): Systém dělal z nevinných občanů podezřelé. To končí
Foto: Hans Štembera
Popisek: Markéta Gregorová

Trialog týkající se Chat Control 1.0 dopadl nejlépe, jak mohl. Rada a Parlament se neshodli na žádné kompromisní variantě. Přestože zejména vyjednavači za lidovce byli ochotni ustoupit z parlamentní pozici, díky našemu tlaku se jim to nepodařillo. Celkově to vnímám jako jeden ze svých největších úspěchů za celý mandát. V tuto chvíli je tedy pravděpodobné, že se výjimka ze směrnice na ochranu soukromí nepodaří včas schválit. V takovém případě by Chat Control 1.0 skončil 3. dubna bez náhrady. Po pěti letech dočasného režimu je nejvyšší čas. Platformy, co tak činí, budou muset okamžitě přestat plošně skenovat naše online komunikace nebo obrázky, co posíláme přátelům. Skončí také praxe, kdy platformy bezdůvodně blokovaly účty lidem na základě falešných hlášení. Systém nefungoval, byl neproporční a dělal z nevinných občanů podezřelé, a proto jsem ráda, že snad brzy skončí. To je ohromný úspěch, za který je potřeba poděkovat také občanům, kteří velkou měrou přispěli v přesvědčování svých volených zástupců. Ale boj stále nekončí. Obávám se, že nyní se ještě zvýší tlak na schválení Chat Control 2.0, tedy trvalého režimu šmírování, který by se mohl ještě rozšířit. V tuto chvíli kyperské předsednictví očekává, že se stihne nařízení vyjednat do konce června, aby nahradilo ten režim dočasný. To je ale podle mě nereálné. Sama udělám všechno proto, abychom opět udrželi pozici parlamentu, která i v tom trvalém režimu předpokládá, že sledovat osobní komunikace půjde jen na základě soudního povolení u podezřelých osob. To je za mě klíčové.

Mgr. Markéta Gregorová

  • Piráti
  • Pro kontakt použijte marketa.gregorova@europarl.europa.eu.
  • europoslankyně
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Klempíř „všivák“, Pavel v pohodě? Rosák vysvětlil proč
Konec legrace: Za Vachatovou se postavil známý advokát, hrozí žaloby
Důvod jít na Letnou? U lidí neprošel, Milion chvilek narazil
Izrael hlásí likvidaci špiček režimu. Írán odmítl příměří

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

piráti , Gregorová

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Je dobře, že se Chat Control neprosadil?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Mgr. Jan Farský byl položen dotaz

V Česku máme regiony, které zaplatily za růst celé země

Souhlasím s vámi v tom, v Česku máme regiony, které zaplatily za růst celé země. Ale nemyslíte, že je to vina vás všech politiků? Myslíte, že nás teď EU spasí a daným regionům pomůže? Tvrdíte, že funguje nějaký fond? Jestli to tak je, proč se situace nelepší?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Diskuse obsahuje 5 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Němcová (SPD): Na dálnici 100 kilometrů za hodinu. Požadavek ekoaktivistů

10:05 Němcová (SPD): Na dálnici 100 kilometrů za hodinu. Požadavek ekoaktivistů

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k požadavkům ekologů v Německu.