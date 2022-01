Gregorová (Piráti): V dystopické totalitní šmírárně žít nechci

reklama

Chtěla bych vám napsat o tom, do jakého stadia se dostalo šmírování v Singapuru, který je často českými i evropskými médii vydáván za vzor boje proti pandemii.

Jasně, ona se pandemie lépe kontroluje, pokud máte doslova totální kontrolu nad svými občany. Jak to myslím?

1. Pokud jste v Singapuru na veřejnosti, je docela nemožné nebýt pod dohledem. Ať už skrz kamery, které mají schopnost rozpoznávání obličejů, robotické psy, kteří mají kamery s tou samou funkcí, až po robotická vozítka, která “detekují nežádoucí sociální chování”. V podstatě si to můžete představit tak, že pokud si zakouříte na veřejnosti v místě, které k tomu není výslovně určeno, bude na vás už po příchodu domů čekat pokuta.

Docela děsivé, nemyslíte?

2. Ještě jim to ale není málo. Do roku 2030 mají plán zdvojnásobit počet všech kamer a ještě více zdokonalit rozpoznávání obličejů. Vláda to odůvodňuje tím, že se jim díky těmto technikám daří vyřešit velké procento přestupků a trestných činů. Ale za jakou cenu…

3. Dobře, venku je to “nebezpečné” a prošpikované kamerami, zůstanu tedy doma, řeknete si. Zapnete si sociální sítě a v tom - nemůžete si psát, co chcete. Zaprvé vás omezuje takzvaný zákon proti “fake news”, který dal singapurské vládě pravomoc nařídit sociálním sítím (včetně Facebooku a dalších velkých sítí) smazat obsah, který je podle vlády škodlivý. Facebooku a dalším se to sice moc nelíbilo, ale zisk je zisk, tak ustoupili. A jak si myslíte, že se to používá v praxi?

Přesně tak. Zatím byly všechny takové vládní příkazy použity směrem k opozičním stranám, politikům nebo kritikům vlády.

Dalším zákonem, který Singapur přijal, je zákon proti takzvaným “zahraničním vlivům” - v podstatě jde o to, že pokud se na sociálních sítích objeví informace, která se vládě nelíbí (podle některých neoficiálních zdrojů jde už jen o samotné “hanobení vlády”) může nařídit to smazat dříve, než je obsah vůbec publikován. Za zahraniční vlivy se pak označí cokoliv, co se vládě nelíbí - však to znáte z Ruska a jejich “zahraničních agentech” (neziskovek).

4. Samotnou kapitolou pak je sledování/trasování kontaktů mezi lidmi pomocí speciální a povinné bluetooth aplikace - pokud nemáte aplikaci v telefonu, musíte si pořídit “offline token”, který má stejnou funkci. Samozřejmě to vydávají za boj s koronavirem, ale upřímně - po tom, co jste právě četli, věříte v (pouze) dobré úmysly?

No a proč to vlastně celé píšu:Stejně jako se někdy do zahraničí díváme na ty “dobré praxe”, měli bychom se podívat i na špatné a poučit se z nich. Nevím jak vy, ale já tedy v takové dystopické totalitní šmírárně žít nechci. Toto téma je nicméně ošemetné a neberte mě, prosím, za slovo - o situaci v Singapuru je tak málo informací, že musím varovat před tím, že ne vše musí být 100% ověřené. I to je však právě důsledek cenzury.

