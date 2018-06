Grospič (KSČM): Ve Sněmovně leží tři návrhy zákona o celostátním referendu. Je to legitimní

Děkuji, pane místopředsedo. Já bych si dovolil také vaším prostřednictvím reagovat na svého předřečníka pana poslance Skopečka (myslí poslance Rakušana?) s tím, že samozřejmě tady ve Sněmovně leží tři návrhy zákona o celostátním referendu. Je to legitimní. Každá politická strana, která ho předložila tím sleduje určitý cíl a určitý smysl. Možná se všechny shodují v tom, že chtějí naplnit Ústavu a to vakuum, které je v naplnění Ústavy už mnoho, mnoho let, vlastně od jejího přijetí. A na druhou stranu je také legitimní, že do tohoto návrhu zákona každá politická strana vtělesňuje něco svého.

Ale chtěl bych se tady výrazně ohradit proti tomu, co tady tvrdí Občanská demokratická strana a možná někteří další pravicoví politikové, že návrh, který předložila komunistická strana, je ten nejnebezpečnější.

Já si myslím a domnívám se, že ten návrh, který předložila komunistická strana, je nejpropracovanější, odpovídá nejvíce potřebám a realitě českého právního řádu. A jestliže má někdo obavy z toho, že by náhodou občané také mohli mít právo rozhodovat o zahraničních otázkách České republiky, tak pak ať si odpovídá sám on před občany České republiky. Když Česká republika vstupovala do Evropské unie, dělo se tak na základě celostátního referenda. Není nic legitimnějšího, aby občané měli právo posoudit, zda chtějí setrvat či nesetrvat v této instituci, případně v jiných institucích, v nich jsme vázáni mezinárodními závazky, rovněž otázkou celostátního referenda. To není podjímání nějakého budoucího vývoje České republiky, to je zcela legitimní právo, které patří lidem, a Komunistická strana Čech a Moravy to tu cítí a chce lidem toto právo vrátit.

JUDr. Stanislav Grospič KSČM



