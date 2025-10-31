Senátor Rychlík: Troglodyte! Trpaslíku, ubožáku, duševní chudáku. Četl jsem na svou adresu

31.10.2025 19:03 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Janu Kellerovi.

Foto: ČT
Popisek: Břetislav Rychlík

Když jsem si před lety z Kellera ( vstoupil ještě před maturitou do KSČ, aby si zajistil vstup na vysokou školu před nadanějšími spolužáky) drobně a nevinně utahoval ( tvrdil v kampani do Evropského parlamentu, že budeme po jeho zvolení hrát první ligu ), dostával jsem tady takovou nenávistnou sodu od tehdejší mladé levice. Troglodyte! Trpaslíku, ubožáku, duševní chudáku…to bylo to nejslušnější. Když pak zhnědnul, začal spolupracovat s Institutem Václava Klause, bylo ticho, jako když odvážeš psa…a je to tady v plné nahotě!

doc. Břetislav Rychlík

  • BPP
  • senátor
autor: PV

